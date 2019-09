Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa pohybuje okolo 62,80 USD/barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo

Tokio 10. septembra (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli, už piaty deň po sebe. Reagujú na očakávania trhov, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalšie štáty by mohli s cieľom podporiť ceny komodity uplatňovať produkčné škrty dlhšie obdobie a ťažbu ešte výraznejšie znížiť.Už v pondelok (9. 9.) vzrástli ceny americkej ropy WTI o vyše 2 % a cena Brentu uzatvorila obchodovací deň rastom o 1,7 % v reakcii na správu, že za nového ministra energetiky Saudskej Arábie vymenovali princa Abdulaziza bin Salmána. Ten uviedol, že piliere saudskoarabskej ropnej politiky sa meniť nebudú a obmedzovanie produkcie by malo zostať v platnosti dlhé obdobie. Navyše, uvažuje aj nad ďalšími škrtmi v objeme ťažby.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 8.17 h SELČ 62,77 USD (56,89 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 18 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI sa zvýšila o 15 centov na 58 USD za barel.