Ceny ropy vzrástli, za celý týždeň sa však očakáva výrazný pokles

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 16. novembra (TASR) - Ceny ropy sa v piatok držia na vyššej úrovni než v predchádzajúci deň. Trhy totiž predpokladajú, že najväčší producenti sa dohodnú na znížení ťažby od budúceho roka. Čiastočne ceny ropy podporila aj informácia, že opätovný vývoz ropy z oblasti Kirkúk v Iraku je podstatne slabší, než sa očakávalo.Pred niekoľkými dňami uviedli nemenované zdroje pre agentúru Reuters, že Saudská Arábia, ktorá stojí na čele Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), chce presvedčiť ďalších producentov, aby súhlasili so znížením produkcie v budúcom roku o 1,4 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Prípadná dohoda by zabránila prezásobeniu trhov a podporila ceny ropy. Rozhodnutie by malo padnúť na najbližšom stretnutí producentov, ktoré sa uskutoční 6. decembra vo Viedni a na ktorom sa rozhodne o ťažbe na prvých šesť mesiacov budúceho roka.Ceny podporili aj správy z Iraku. V piatok síce Bagdad obnovil po dohode s Kurdistanom vývoz ropy z oblasti Kirkúk, objem vývozu bol však podstatne slabší, než sa čakalo. Vývoz sa začal na úrovni 50.000 až 60.000 barelov denne a maximálne by to malo byť okolo 100.000 barelov denne. Trhy pritom očakávali, že dohoda sa bude týkať takmer 300.000 barelov denne.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári vzrástla do 19.00 h SEČ o 48 centov na 67,10 USD (59,14 eura) za barel (159 litrov). Vzhľadom na výrazný pokles na začiatku týždňa však za celý týždeň smeruje k poklesu.Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 56,82 USD, čo predstavuje rast o 36 centov. Počas piatkového obchodovania sa dostala až na 57,96 USD/barel. Podobne ako v prípade Brentu sa však za týždeň očakáva pokles ceny, trhy počítajú, že by mohol dosiahnuť vyše 5 %.(1 EUR = 1,1346 USD)