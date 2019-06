Ceny ropy vzrástli zhruba o 1 %, za týždeň sa však očakáva pokles

Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 14. júna (TASR) - Ceny ropy vzrástli približne o jedno percento, keď trhy zareagovali na útoky na ropné tankery v Ománskom zálive. To vyvolalo neistotu v súvislosti s možným narušením dodávok suroviny. Za celý týždeň však ceny ropy aj naďalej smerujú k poklesu, keďže v priebehu týždňa na ne do veľkej miery vplývali obchodné spory a obavy o vývoj dopytu.V piatok na ceny ropy zapôsobili informácie o štvrtkových útokoch na dva tankery v Ománskom zálive neďaleko Hormuzského prielivu. Tie vo štvrtok (13. 6.) viedli k prudkému rastu cien ropy až o 4,5 %. Je to už druhý útok na tankery za posledný mesiac v oblasti, ktorá je kľúčová pre dodávky ropy na svetové trhy. USA obvinili z útoku Irán, ten však obvinenia odmieta.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s augustovým kontraktom vzrástla do 18.53 h SELČ o 81 centov (1,32 %) na 62,12 USD (55,14 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v júli dosiahla 52,75 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 47 centov (0,90 %).Za celý týždeň však ropa Brent aj WTI smerujú k poklesu. V prípade Brentu sa očakáva celotýždenný pokles o 2 % a v prípade WTI takmer o 3 %.