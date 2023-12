Ceny skipasov v lyžiarskych strediskách sú podobné ako minulý rok

Ceny online skipasov v najvyťaženejších lyžiarskych strediskách sa výrazne nezmenili a ostávajú približne na rovnakej úrovni ako vlani. O niečo drahšie sú lyžiarske lístky zakúpené na mieste v pokladnici. 24hod.sk o tom informovali oslovené oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR).





Ceny lyžiarskych lístkov v strediskách na Liptove sú podľa manažérky pre komunikáciu a PR OOCR Region Liptov Kataríny Šarafínovej približne rovnaké ako minulý rok. "Celkovo je nárast kozmetický pod úrovňou inflácie. Najvyššie ceny sú, prirodzene, na pokladnici a v online je možnosť ušetriť pri skorom nakúpe aj 20 eur," priblížila Šarafínová tohtoročné ceny skipasov v najväčšom liptovskom lyžiarskom stredisku.Ceny lyžiarskych lístkov v strediskách na Liptove sa držia na minuloročnej úrovni hlavne pri online predaji. Tam sa ceny pohybujú približne od 24 eur za celodenný lístok pre dospelú osobu až po 61 eur v čase vianočných sviatkov. V pokladniach sú o niečo drahšie. V menších lyžiarskych strediskách stojí celodenný skipas na mieste od 21 do 28 eur, vo väčších až do 59 eur. V čase vianočných a novoročných sviatok je cena v pokladnici za celodenný lístok do 67 eur.Podobne je to aj v lyžiarskych strediskách vo Vysokých Tatrách, kde sa štartovacia cena skipasov pri online nákupe v predpredaji pohybuje na rovnakej úrovni ako vlani. "Pri online nákupe je počas sezóny nárast cien kozmetický, najvyššie ceny sú pri nákupe offline/na kase, pri plánovanom nákupe vopred je možné ušetriť na cene skipassu aj 20 eur," uviedla riaditeľka OOCR Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.Ceny celodenných lístkov pre dospelých v lyžiarskych strediskách vo Vysokých Tatrách sa pohybujú od 35 po 49 eur v pokladnici, medzi sviatkami je cena približne 55 eur. V online predaji sa dá celodenný skipas kúpiť od 33 eur, medzi sviatkami sa ceny pohybujú od 46 do 50 eur.Ceny celodenných lyžiarskych lístkov v strediskách v Turci sa líšia. Kým v niektorých lyžiarskych centrách ostali na rovnakej úrovni ako vlani, inde sa cena dvihla v priemere o deväť až desať percent, informoval riaditeľ OOCR Turiec Martin Gloser. Ceny sa pohybujú od 28 eur až po sviatočných 43 eur za celodenný skipass.Podobne sa ceny vyvíjajú aj v oravských lyžiarskych strediskách. Oproti vlaňajšku ceny niektorých lyžiarskych lístkov stúpli približne o sedem eur. Ceny sa líšia tiež podľa obdobia, v čase sviatkov sú vyššie. Údaje o cenách poskytol projektový manažér OOCR Klaster Orava Mário Šutta. Ceny celodenných skipassov sa v cenníkoch oravských lyžiarskych strediskách pohybujú od 22 po 37 eur pre dospelú osobu.