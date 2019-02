Ceny ZAI a Krištáľové krídlo uzavreli slovenský hudobný rok 2018

Na archívnej snímke hlavná cena 19. ročníka Krištáľového krídla na tlačovej konferencii v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 3. februára (TASR) – Známa a dlhodobo úspešná skupina IMT Smile získala v nedeľu 27. januára ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2018 v kategórii populárna hudba. Desať dní predtým, 17. januára vyhlásili aj ceny Zväzu autorov a interpretov (ZAI) za rok 2018. Získali ich Sima Martausová a Martin Ďurinda v kategórii speváčka a spevák roka, skupinou roka sú Horkýže slíže, cena album roka patrí bratislavskej hardrockovej skupine The Gang za album The Gang, objavom roka je skupina Bullet Holes z Bratislavy.“ uviedol pre TASR predseda Rady ZAI Martin Sarvaš.Po druhý raz si ocenenie odniesla aj skupina Horkýže Slíže.“ doplnil gitarista Juraj Štefánik.Objavom roka je skupina Bullet Holes z Bratislavy, k úspechu im prispel debutový album Perfektný svet.“ dodal spevák a gitarista Peter Horony.hovoria členovia kapely The Gang.“ dodal pre TASR líder kapely Martin Ďurinda.