Čepček chce uzákoniť právo na autorizáciu, médiá by si museli povinne dávať odobriť prepisy rozhovorov

Lehota aspoň 24 hodín

Účinnosť ešte pred voľbami

10.4.2023 (SITA.sk) - Nezaradený poslanec Martin Čepček predložil do Národnej rady SR návrh, ktorým chce do zákona o publikáciách zakotviť právo na autorizáciu.Podľa jeho návrhu by mala každá fyzická alebo právnická osoba právo písomne požiadať o autorizáciu ešte pred poskytnutím rozhovoru alebo vyjadrenia pre médiá.Vydavateľ periodickej publikácie, prevádzkovateľ spravodajského webového portálu alebo tlačová agentúra by následne boli povinní zaslať tejto osobe úplné znenie prepisu rozhovoru alebo vyjadrenia pred publikovaním a „poskytnúť jej lehotu nie kratšiu ako 24 hodín na vykonanie autorizácie.“„Zabezpečilo by sa tak, aby osoba poskytujúca rozhovor alebo vyjadrenie mala možnosť opraviť alebo korigovať nepresnú citáciu, zavádzajúci interpretáciu alebo vytrhnutie časti vyjadrenia z kontextu,“ zdôvodnil Čepček v návrhu.Dané médium by potom bolo povinné publikovať text aj s úpravami. Ak s úpravami nesúhlasí, nesmie ho publikovať, navrhuje poslanec.Za porušenie tejto povinnosti by hrozila pokuta do 3 000 eur. Účinnosť zákona Čepček navrhuje od 1. septembra, čiže mesiac pred parlamentnými voľbami.