Čepček chce zakázať herne v moteloch a penziónoch, v budovách pre kultúru a verejnú zábavu

Rodiny s deťmi

Sťažujúci sa obyvatelia

Gambling

Mediálne služby

16.4.2023 (SITA.sk) - Národná rada SR by na májovej schôdzi mala rokovať o novele zákona o hazardných hrách, ktorú do parlamentu predložil nezaradený poslanec Martin Čepček Úpravou chce zakázať prevádzku herní v moteloch i penziónoch, a tiež v budovách pre kultúru a verejnú zábavu, pretože ich navštevujú aj rodiny s deťmi. Hazardné hry vo svojej podstate podľa Čepčeka nepatria do oblasti kultúry a taktiež nie sú určené na verejnú zábavu.„Zo 775 licencií na prevádzkovanie herní platných k 31. januáru 2022 bolo sedem licencií na prevádzkovanie herne v budovách pre kultúru a verejnú zábavu," uviedol v návrhu.Chce tiež zakázať prevádzku herní v bytových domoch, nakoľko sa na ne sťažujú obyvatelia bývajúci na spodných poschodiach. Poslanec v návrhu uvádza, že na Slovensku bolo k 31. januáru minulého roka vydaných 37 licencií na prevádzkovanie herne v bytových domoch.Čepček ďalej informoval, že žiadne z 25 kasín dostupných na Slovensku sa nenachádza v moteloch, penziónoch či v budovách pre kultúru a verejnú zábavu.Keďže sa v budúcnosti podľa neho očakáva úbytok herní a vznik nových kasín, novelou odporúča tieto budovy zo zákona vypustiť, kým zmena nemá žiaden dopad na existujúce kasína.„Chorobná závislosť na hraní hazardných hier, tzv. gambling alebo patologické hráčstvo, predstavuje závažný zdravotný, ako aj spoločenský problém. Jednoduchá dostupnosť zariadení herní je jedným z rizikových faktorov pre vypuknutie alebo prehĺbenie závislosti na hraní hazardných hier, preto je potrebné prijať opatrenia na obmedzenie prístupu k herniam," argumentuje Čepček.Účasť na hazardných hrách by sa mala zakázať i mladistvým, ktorí sú najrizikovejšou skupinou z pohľadu patologického hrania.„Mladí dospelí vo veku tesne nad 18 rokov sú pritom často ešte iba študentmi stredných škôl a veľká časť mladých vo vekovej kategórii od 18 do 21 rokov je finančne úplne alebo aspoň čiastočne závislá od svojich rodičov. Zvýšením vekovej hranice zákazu účasti na hazardných hrách sa zabezpečí ochrana ohrozených patologickým hráčstvom v citlivom veku," tvrdí Čepček.Poslanec chce predloženou úpravou zmeniť i zákon o mediálnych službách. Obmedziť chce mediálnu komerčnú komunikáciu na všetky služby, ktoré zahŕňajú uzatvorenie stávky s peňažným vkladom v hazardných hrách vrátane tých, v ktorých sa preukazuje prvok zručnosti, ako napr. lotérie, kasínové hry či stávkové transakcie, ktoré sú poskytované akýmikoľvek prostriedkami na diaľku či elektronicky, a to zakotvením časového obmedzenia pre takúto komerčnú komunikáciu.„Online hazard je tiež predmetom masívnych reklamných a marketingových kampaní, a to dokonca aj v hlavnom vysielacom čase, čím pôsobí aj na maloletých a osoby ohrozené patologických hráčstvom," dodal poslanec.