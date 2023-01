Čepček opäť predkladá návrh zákona o interrupciách, v máji mu už tri novely neprešli

Štyri špecifické prípady

Potratový zákon

17.1.2023 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) Martin Čepček opäť predkladá do parlamentu návrh zákona týkajúci sa sprísnenia interrupcií. V máji 2022 mu neprešli tri novely zákona o interrupciách.Aktuálne predloženým materiálom sa znova pokúsi legislatívne ukotviť, že umelé ukončenie tehotenstva potratom sa môže vykonať jedine v štyroch špecifických prípadoch, a to v prípade ohrozenia života matky, ohrozenia zdravia matky, diagnostikovaného ťažkého poškodenia dieťaťa a v prípade tehotenstva ako následku znásilnenia.V prvých troch prípadoch musia dôvody potvrdiť nezávislé lekárske správy minimálne dvoch lekárov z odboru gynekológia a pôrodníctvo alebo odboru príslušného diagnóze.„Návrh v súlade s presvedčením väčšiny spoločnosti zakotvuje, že umelý potrat nie je odporúčané riešenie. Zlepšuje potratový zákon poskytnutím vyššej ochrany nenarodenému dieťaťu a odstránením diskriminácie na základe veku dieťaťa tým, že odstraňuje bezdôvodné potraty,“ zdôvodnil Čepček svoj návrh. Zároveň dodal, že zákon ponecháva výnimky pre interrupcie, ktoré väčšina spoločnosti považuje za dôvodné.Pre interrupcie z dôvodu diagnostikovaného ťažkého poškodenia dieťaťa zároveň stanovuje podmienku, že trvanie tehotenstva nepresiahlo 24 týždňov. V prípade tehotenstva následkom spáchania trestného činu na matke trvanie tehotenstvo nesmie presahovať 12 týždňov.Čepček ďalej navrhuje vložiť do zákona, že „umelé prerušenie tehotenstva“ je umelé ukončenie tehotenstva potratom a má vážne negatívne dôsledky. Zároveň zakazuje vyvíjanie akéhokoľvek nátlaku na matku, aby išla na potrat a tiež jeho propagáciu.Ani zdravotnícky pracovník nesmie matku k nemu nabádať. V návrhu sa ďalej uvádza, že interrupcia sa vykoná najskôr 96 hodín po odoslaní hlásenia o poskytnutí poučenia, ktoré predchádzalo informovanému súhlasu, okrem prípadov poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti.