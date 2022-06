Černák bol v zápase proti New Yorku tretím najvyťaženejším hráčom Tampy, pripísal si tri bodyčeky a strelu na bránku (video)

Hedman dosiahol 100 bodov v play-off





New York si náskok neudržal





6.6.2022 (Webnoviny.sk) - Obhajcovia Stanleyho pohára z klubu Tampa Bay Lightning zaznamenali v nedeľu prvý triumf v tohtoročnom finále Východnej konferencie zámorskej NHL. Na domácom ľade zdolali hokejistov New Yorku Rangers 3:2 a znížili stav série hranej na štyri víťazstvá na 1:2 na zápasy.Slovenský obranca Erik Černák bol tretím najvyťaženejším hráčom "bleskov" s časom na ľade 23:22 min, na konto si pripísal plusový bod, tri bodyčeky a jednu strelu na bránku. Štvrtý súboj je na programe v utorok opäť v Tampe.Štyri z piatich gólov v dueli padli v presilových hrách, oba tímy využili po dve. O triumfe Tampy rozhodol 42 sekúnd pred koncom riadnej hracej doby český útočník Ondřej Palát , ktorý je historickým lídrom Lightning s 10 víťaznými gólmi v play-off."Prehrávali sme 0:2 v sérii aj v zápase, ale dokázali sme sa vrátiť späť a zvíťaziť. Robili sme to tak aj v ostatných rokoch. Sústredili sme sa len na to, aby sme uspeli v tomto dueli," uviedol kapitán Tampy Steven Stamkos , citoval ho oficiálny web profiligy. Švédsky obranca Victor Hedman dvakrát asistoval a stal sa 14. bekom v histórii NHL, ktorý má na konte 100 bodov v play-off.Hráči New Yorku viedli v strede úvodnej tretiny 2:0, no nedokázali si náskok udržať. "Dnes (6. júna pozn. redakcie) boli celkovo lepším tímom a podarilo sa im v závere strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Je to frustrujúce, ale otrasieme sa z toho a pripravíme sa na ďalší zápas," zhodnotil duel tréner "jazdcov" Gerard Gallant Jeho zverenec Chris Kreider strelil svoj 34. gól v play-off v kariére, čím vyrovnal klubový rekord Roda Gilberta.