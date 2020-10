Černák, Jaroš aj Cehlárik dostali kvalifikačné ponuky od klubov NHL

Voľní obmedzení hráči

Kvalifikačná ponuka od "medveďov!

8.10.2020 (Webnoviny.sk) - Až traja slovenskí hokejisti dostali od klubov zámorskej NHL kvalifikačné ponuky, čím si tieto organizácie udržali prednostné práva rokovať o novej spolupráci s hráčmi, ktorí mali zmluvy do skončenia sezóny 2019/2020.Obranca Erik Černák dostal takúto ponuku od Tampy Bay Lightning krátko po zisku Stanleyho pohára. Ottawa Senators kvalifikačnou ponukou vyjadril záujem o zotrvanie obrancu Christiána Jaroša Boston Bruins o útočníka Petra Cehlárika O ponuke pre Černáka informoval oficiálny web NHL, správu o Jarošovi priniesol denník Ottawa Sun a o Cehlárikovi referoval generálny manažér "medveďov" Don Sweeney pre miestne médiá.Spomenuté trio sa v piatok 9. októbra zaradí medzi voľných obmedzených hráčov.Majú možnosť rokovať o spolupráci aj s konkurenčnými mužstvami, no ich doterajší zamestnávateľ má v prípade dohody možnosť dorovnať ponuku a udržať si tak daného hokejistu.Vytvára to tiež priestor na rokovania medzi hráčom a doterajším klubom, pričom sa očakáva navýšenie hodnoty kontraktu. Väčšia časť takýchto ponúk však končí na stole arbitrážneho sudcu.Kým v prípade Černáka aj Jaroša ide o reálny záujem o služby hokejistov spod Tatier, u Cehlárika je kvalifikačná ponuka od Bostonu len vyjadrením záujmu o udržanie si práv na slovenského útočníka.Ten si totiž v zámorí nevybojoval stabilné miesto a rozhodol sa pre návrat do Európy, aktuálne pôsobí vo švédskom Leksande.Zmluva v NHL vypršala aj Markovi Daňovi , no v jeho prípade sa Columbus Blue Jackets rozhodol nechať slovenského hokejistu bez kvalifikačnej ponuky.