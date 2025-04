Černák nie je jediný, o podmienečné prepustenie žiada aj doživotne odsúdený Ľubor Masár

Masár žiadal podmienečné prepustenie už trikrát

Tvrdí, že sa polepšil

23.4.2025 (SITA.sk) - Bývalý šéf slovenského podsvetia Mikuláš Černák nie je jediný na doživotie odsúdený, ktorý sa chce dostať po dlhých rokoch vo väzení na slobodu. O podmienečné prepustenie žiada aj Ľubor Masár , ktorý za múrmi slovenských väzníc žije už takmer 35 rokov. O jeho žiadosti bude Okresný súd v Trenčíne rozhodovaťMasár spolu s Jánom Molnárom boli prvými na doživotie odsúdenými Slovákmi po roku 1989. Za mreže ich dostala lúpežná vražda Holanďanky Gabrielle Widdershovenovej z augusta 1990. K udalosti došlo na cestnom odpočívadle v Rakúsku. Manžel Holanďanky brutálny útok dvojice Slovákov prežil. Masára zadržali v septembri 1990.Masár žiadal o podmienečné prepustenie na slobodu už trikrát, doterajšie žiadosti mu súdy v Piešťanoch a Trnave zamietli, tieto rozhodnutia potvrdil aj Krajský súd v Trnave „Aktuálnu žiadosť o podmienečné prepustenie z výkonu doživotného trestu odňatia slobody, o ktorej koná Okresný súd Trenčín, podal odsúdený v júni 2023. Je to prvýkrát, čo Okresný súd Trenčín rozhoduje o návrhu na podmienečné prepustenie tohto odsúdeného," informoval agentúru SITA hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus . Súd si vyžiadal vypracovanie posudkov od psychológa aj psychiatra, k dispozícii bude mať aj posudok z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trestný zákon umožňuje doživotne odsúdenému požiadať o podmienečné prepustenie po tom, ako si odsedel 25 rokov trestu. Súdy však okrem splnenia formálnych podmienok posudzujú aj splnenie materiálnych podmienok, a to preukázateľné polepšenie a predpoklady pre riadny život po prípadnom prepustení na slobodu.Masár pri predchádzajúcej žiadosti o podmienečné prepustenie povedal, že aj vrah sa môže polepšiť a on sa polepšil. Deklaroval, že v prípade prepustenia bude bývať v byte svojej vtedy 82-ročnej matky v Trnave. Tvrdil tiež, že má zabezpečené zamestnanie vo veľkosklade známeho obchodného reťazca.Cestu za slobodou mu prekazil nepriaznivý posudok z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Ilave, v ktorom sú spomenuté aj také výčiny ako pílenie mreže, založenie ohňa či držanie nepovolených predmetov, vrátane noža. V jeho neprospech bol aj psychiatrický posudok, Masár však namietal zaujatosť znalkyne.