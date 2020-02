Černák podrazil Rantanena a ten narazil do mantinelu, elitný útočník Colorada bude nútene pauzovať (video)

Rantanen narazil do mantinelu

Lazaret v tíme "lavín"

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.2.2020 (Webnoviny.sk) - Coloradu Avalanche bude v zámorskej hokejovej NHL opäť chýbať kľúčový útočník Mikko Rantanen. Fín vynechal v októbri a novembri dovedna 16 zápasov pre problémy s členkom a najnovšie ho bude čakať niekoľkotýždňová pauza pre zranenie v hornej časti tela.Dvadsaťtriročný krídelník narazil do mantinelu v pondelňajšom zápase proti Tampe Bay Lightning , keď po nedovolenom zákroku slovenského obrancu Erika Černáka spadol a nedokázal koordinovať svoj pohyb. Informáciu priniesol oficiálny web NHL.Nešťastná situácia sa odohrala v druhej tretine, konkrétne v 28. minúte. Černák sa snažil vyriešiť prečíslenie Colorada dvoch na jedného, Rantanenovi bránil v prihrávke na voľného spoluhráča a následne ho podrazil. Mladý Fín narazil ramenom do mantinelu a už sa nevrátil do hry. Urastený Slovák putoval na dve minúty na trestnú lavicu, ale domáci jeho vylúčenie nepotrestali.Podľa zámorského odborníka Adriana Datera, ktorý sa špecializuje na dianie v organizácii Avalanche, má Rantanen zlomenú kľúčnu kosť a štandardná dĺžka rekonvalescencie v prípade takého zranenia sa pohybuje v rozmedzí šiestich až ôsmich týždňov.Tréner Colorada navyše nemôže počítať ani s ďalšími zranenými hráčmi - brankárom Philippom Grubauerom a útočníkmi Nazemom Kadrim, Mattom Calvertom a Colinom Wilsonom."Každý tím si prechádza niečim podobným. Je to šanca pre iných hráčov, aby sa ukázali. Verím, že ostatní zostanú zdraví a zranení hokejisti sa čo najskôr vrátia do zostavy. Rovnako ako v úvode roka budeme opäť musieť nájsť cestu k víťazstvám," zhodnotil kouč Jared Bednar.Rantanen odohral v aktuálnej sezóne 42 zápasov so ziskom 41 bodov (19+22) a je štvrtým najproduktívnejším hráčom Colorada. Avalanche figurujú na tretej priečke v Západnej konferencii NHL a nemal by im ujsť postup do play-off. V ostatných troch dueloch však mužstvo sužované zraneniami nezvíťazilo.