Černák rozdal deväť hitov, Draisaitl je už 90-bodový a súboj Slovákov v NHL sa nekonal (video)

14.2.2020 (Webnoviny.sk) - Tampa Bay zdolala Edmonton 3:1 vo štvrtkovom zápase NHL a jej hokejisti natiahli aktuálnu sériu víťazstiev na deväť stretnutí. V drese víťazného tímu odohral vyše 21 minút slovenský obranca Erik Černák a okrem troch streleckých pokusov na bránku súpera upriamil pozornosť na seba aj tvrdou hrou. Súperovým hráčom uštedril až deväť bodyčekov.Černák hol najčastejšie bodyčekujúcim hráčom v zápase, celkovo v tejto sezóne sa dostal na 133 "hitov" a v tabuľke najtvrdších hráčov NHL mu patrí 31. pozícia.Tampa Bay dosiahla deviate víťazstvo v sérii aj bez trojice útočníkov, ktorých trápia zranenia v dolnej časti tela. Ide o kapitána Stevena Stamkosa, tímového lídra v produktivite Nikitu Kučerova aj Anthonyho Cirelliho. Víťazný gól strelil v 34. min v oslabení Yanni Gourde a ruský brankár Andrej Vasilevskij zaokrúhlil sériu zápasov s minimálne bodom na konte na dvadsať, z toho bolo 18 víťazných.Tampa Bay je na druhom mieste v sumárnej tabuľke NHL o bod za lídrom Bostonom . "Nechceme vidieť zranenia v našom tíme. Myslím si však, že všetci sme dnes večer ukázali veľkú snahu. Každý tvrdo pracoval, a preto sme vyhrali tento zápas," uviedol Erik Černák, cituje ho portál NHL. Edmonton prehral prvýkrát bez svojho zraneného kapitána Connora McDavida, Oilers nepomohlo ani 34 zákrokov Mika Smitha. Útočník Leon Draisaitl sa asistenciou podieľal na jedinom góle hostí a ako prvý hráč v tejto sezóne pokoril hranicu 90 bodov.Na konte má 32 gólov a 58 asistencií. V ostatných 16 zápasoch nazbieral 32 bodov (11+21). "Predviedli sme súťaživý výkon. Veľmi silný bol náš brankár Smith. Mali sme niekoľko veľkých šancí, ale nevyužili sme ich. Rozhodli chyby a my sme boli na tej nesprávnej strane," zhodnotil tréner Edmontonu Dave Tippett. Washington otočil súboj na ľade Colorada z 0:2 na 3:2 a to aj bez gólového prispenia kapitána Alexandra Ovečkina a jeho siedmim streleckým pokusom.Ruskému ostrostrelcovi stále dva góly chýbajú k pokoreniu 700-gólovej hranice v kariére. Víťazný gól Capitals strelil 2:04 min pre koncom tretej tretiny T.J. Oshie. Slovenský útočník v službách Washingtonu Richard Pánik odohral 12:15 min, ale nebodoval. Pripísal si dva bodyčeky a jeden blok.Torontu sa vrátil do zostavy dánsky brankár Frederik Andersen, ale k víťazstvu to neviedlo. Maple Leafs doma prehrali s Dallasom Stars 2:3, víťazný gól hostí strelil Tyler Seguin v presilovke na začiatku tretej tretiny.Seguin sa strelecky presadil prvýkrát po 18 zápasoch a na konte má "iba" 12 zásahov. Niekdajší 40-gólový strelec zo sezóny 2017/2018 skóroval prvýkrát od 28. decembra 2019. "Nevedel som, kedy to príde, ale dúfal som, že sa to stane. Už som si myslel, že skórujem hlavou alebo zadkom, ale som rád, že to nakoniec vyšlo inak," uľavil si Seguin.Dallas vyhral tretíkrát v sérii a v Západnej konferencii je na treťom mieste s minimálnym odstupom za lídrom St. Louis. Do zápasu nezasiahli slovenskí obrancovia, Martin Marinčin (Toronto) aj Andrej Sekera (Dallas) zostali iba medzi náhradníkmi.* Erik Černák (Tampa Bay) odohral 21:06 min, 3 strely na bránku, 9 "hitov"* Richard Pánik (Washington) odohral 12:15 min, 2 "hity", 1 zablokovaná strela* Martin Marinčin (Toronto) a Andrej Sekera (Dallas) zostali medzi náhradníkmi