Černák sa pridá k reprezentácii

Na snímke obranca Tampy Bay Lightning Erik Černák. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Innsbruck 21. apríla (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu posilní v príprave na domáce majstrovstvá sveta aj Erik Černák. Dvadsaťjedenročný obranca Tampy Bay sa tak pridá k ďalším štyrom posilám zo zámorskej NHL - obrancom Andrejovi Sekerovi, Christiánovi Jarošovi a útočníkom Tomášovi Tatarovi a Richardovi Pánikovi. Do prípravy by sa mal zapojiť pred zápasmi v Poprade a Michalovciach.Po sobotňajšom zápase s Rakúskom mal realizačný tím nezvyčajne dlhú pozápasovú debatu. Miroslav Šatan dokonca predstúpil pred novinárov s ospravedlnením, že ich nechal dlho čakať.uviedol Šatan.Na utorkovom zraze v Piešťanoch sa predstavia noví hráči, všetkých však Šatan nemenoval. Potvrdil však príchod obrancu Erika Černáka.Situácia s Richardom Pánikom ešte nie je jasná, stále sa rieši jeho poistka. Šatan však bude sledovať sériu Bostonu s Torontom, kde by sa už v nedeľu večer mohlo rozhodnúť.Ak by však Boston vypadol, Šatan nebude môcť počítať s Petrom Cehlárikom, pretože ten má povinnosti aj na farme v Providence.potvrdil generálny manažér.Zápasy s Rakúskom zhodnotil pozitívne, i keď ten sobotňajší vyhrali Slováci až po nájazdoch.