Černák sa stal prvýkrát hokejistom roka, premiérovú cenu dostali aj najlepší brankár a útočník

Ocenených vyhlasovali Boris a Brambor

Najlepším brankárom Konrád

Cenu Pavla Demitru získal Šimon Nemec



Anketa Hokejista roka za sezónu 2020/2021:

Hokejista roka: Erik Černák

Najlepší brankár (Cena Vladimíra Dzurillu): Branislav Konrád

Najlepší obranca (Cena Róberta Švehlu): Erik Černák

Najlepší útočník (Cena Jozefa Golonku): Peter Cehlárik

Najlepšia hokejistka: Nicol Lucák-Čupková

Najlepší tréner (Cena Ladislava Horského): Peter Oremus

Najlepší rozhodca (Cena Juraja Okoličányho): Peter Stano

Najlepší hráč do 20 rokov (Cena Pavla Demitru): Šimon Nemec



All star extraligy 2020/21: Robin Rahm (HKm Zvolen) - Carl Ackered (HK DuklaTrenčín), Adam Drgoň - Marcel Haščák, Dávid Skokan (všetci HK Poprad), Radovan Bondra (HKm Zvolen).

All star SHL 2020/21: Marcel Melicherčík - Štefan Fabián (obaja HK Spišská Nová Ves), Henrich Jaborník - Patrik Koyš (obaja Vlci Žilina), Róbert Varga (HC Topoľčany), Jaroslav Markovič (Vlci Žilina).





28.12.2021 (Webnoviny.sk) - Hokejistom roka 2021 na Slovensku sa stal obranca šampióna NHL Tampa Bay Lightning Erik Černák. Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára vyhral výročnú anketu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) po prvý raz. Anketu Hokejista roka obnovila SZĽH po ročnej prestávke. Vlani sa jej výsledky nevyhlasovali, keďže sezónu 2019/2020 nedohrali pre vypuknutie pandémie koronavírusu.Špeciálne ocenenie získal čerstvý člen siene slávy NHL Marián Hossa. Bývalý reprezentant a trojnásobný víťaz Stanley Cupu so Chicagom Blackhawks dostal špeciálnu cenu Slovenského zväzu ľadového hokeja za dlhoročnú vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena slovenského hokeja v zahraničí. Informoval o tom SZĽH v tlačovej správe.Najlepších hokejistov roka vyhlasovali počas celého dňa na sociálnych sieťach HockeySlovakia z virtuálneho štúdia moderátori Boris a Brambor, teda bývalí hokejisti Boris Valábik a Marián Gáborík (víťaz ankety v roku 2014 a trikrát najlepší útočník Slovenska). Tento rok určovali najlepších členovia Výkonného výboru SZĽH, zástupcovia SZĽH a klubov a novinári.Erik Černák sa v roku 2019 stal najlepším obrancom Slovenska, absolútnym víťazom ankety bol vtedy Zdeno Chára. Za dva roky 24-ročný rodák z Košíc herne posunul nahor a v tíme Tampy Bay hrá ešte dôležitejšiu úlohu. K druhému Stanleyho poháru za sebou pomohol 18 kanadskými bodmi (5+13) v 46 stretnutiach základnej časti NHL 2020/2021, v play-off mal v 21 dueloch bilanciu 1 gól a 9 asistencií, pri jeho mene svietilo vo vyraďovacej časti aj 12 plusových bodov. Aktuálne zranený obranca stihol v novom ročníku 2021/2022 odohrať 15 zápasov, v ktorých sa radoval z jedného presného zásahu, spoluhráčom pripravil aj tri gólové prihrávky. Černák okrem absolútneho poradia ovládol aj hlasovanie o najlepšieho obrancu roka a stal sa druhýkrát v kariére držiteľom Ceny Róberta Švehlu.Cenu Vladimíra Dzurillu pre najlepšieho brankára roka získal premiérovo Branislav Konrád. V roku 2021 sa 34-ročný rodák z Nitry stal reprezentačnou jednotkou, avšak vo väčšom rozlete ho zastavili zdravotné problémy. Hráč Olomouca, kde pôsobí od leta 2015, začínal ako jednotka svetový šampionát v Rige, v druhom zápase na turnaji proti Veľkej Británii ho vyradilo z ďalších bojov zranenie nohy. V auguste pomohol Slovensku k trom víťazstvám na olympijskej kvalifikácii a krátko po nej sa zranil v príprave Olomouca proti Hradcu Králové, keď dostal zásah korčuľou do oblasti krku.Najlepším útočníkom roka a držiteľom Ceny Jozefa Golonku sa rovnako prvýkrát v kariére stal Peter Cehlárik, ktorý v predchádzajúcich dvanátich mesiacoch exceloval v reprezentačnom drese aj na klubovej úrovni. V minulej sezóne žiaril v drese Leksanudu vo švédskej SHL, v tejto je oporou Omska v KHL. Na majstrovstvách sveta v Rige sa stal najlepším útočníkom turnaja podľa verdiktu direktoriátu, v závere leta pomohol Slovensku kvalifikovať sa na zimné olympijské hry do Pekingu.Odchovankyňa michalovského hokeja Nicol Lucák-Čupková obhájila prvenstvo v ankete hokejistka roka. Kapitánka slovenskej ženskej reprezentácie je už desiatu sezónu hráčkou ruskej Ufy a v súťaži patrí medzi najproduktívnejšie hráčky. Cenu Ladislava Horského pre najlepšieho trénera získal po trinástich rokoch a celkovo tretíkrát v kariére Peter Oremus, ktorý v sezóne 2020/21 priviedol HKM Zvolen k majstrovskému titulu.Najlepším rozhodcom je opäť Peter Stano. Cenu Juraja Okoličányho si vyslúžil za výkony na domácej scéne i na majstrovstvách sveta v Rige. Kategóriu najlepší hráč do 20 rokov ovládol rovnako ako absolútne poradie obranca. Výkony v nitrianskom drese i drese juniorskej či seniorskej reprezentácie pomohli Šimonovi Nemcovi k Cene Pavla Demitru.Do All-Star extraligy ročníka 2020/2021 sa dostali brankár Robin Rahm zo Zvolena, obrancovia Carl Ackered z Trenčína a Adam Drgoň z Popradu, popradskí útočníci Marcel Haščák a Dávid Skokan a Zvolenčan Radovan Bondra. Do All-Star SHL 2020/21 sa dostali Spišiaci Marcel Melicherčík, Štefan Fabián, Žilinčania Henrich Jaborník, Patrik Koyš a Jaroslav Markovič a tiež Róbert Varga z Topoľčian.