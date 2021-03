Černák sa v NHL blysol „hetrikom Gordieho Howea“ a bol prvou hviezdou zápasu (video)

Snažil sa nájsť voľné miesto

Tvrdý zákrok do hlavy

Pridať mohol ešte gól





10.3.2021 (Webnoviny.sk) - Erik Černák sa rozhodol fanúšikom hokeja pripomenúť, čo je to "Hetrik Gordieho Howea". V utorkovom zápase NHL na ľade Detroitu sa na triumfe Tampy Bay 4:3 po predĺžení podieľal gólom, asistenciou a pridal aj bitku s 5-minútovým trestom. Spoľahlivý defenzívny bek zaznamenal vôbec prvý multibodový zápas v tejto sezóne a podľa webu NHL sa stal prvou hviezdou zápasu.V prvej tretine asistoval na góle Tylera Johnsona a v polovici tretej tretiny vyrovnal na 3:3. V 50. min si nakorčuľoval do voľného priestoru a zužitkoval skvelú prihrávku od Pata Maroona . Keďže mal dostatok času, brankárovi Thomasovi Greissovi presne namieril pomedzi betóny. "V mojej pozícii som sa snažil nájsť voľné miesto. A priestor medzi betónmi má brankár takmer vždy voľný, keď sa vzďaľuje od bránky," skonštatoval Erik Černák na webe tampabay.com.Medzitým v druhej tretine sa 23-ročný Košičan stihol pobiť s Anthonym Manthom. Kanaďan mu síce strhol z hlavy prilbu, ale zároveň inkasoval viac úderov, Na zámorských fanúšikovských fórach sa však táto bitka netešila veľkej obľube, väčšina ju označila ako "nevýraznú s málo údermi". Obaja potom putovali na 5 minút na trestnú lavicu.Dva dni dozadu v súboji Tampy proti Chicagu slovenský obranca inkasoval tvrdý zákrok do hlavy od Connora Murphyho. Z ľadu schádzal otrasený a písalo sa o podozrení na otras mozgu. Napokon v utorok nastúpil a zápas odohral vo veľkom štýle. Počas vyše 20 minút ukázal všetky základné štatistiky okrem zablokovanej strely."Dnes som sa cítil naozaj veľmi dobre. V predchádzajúcom zápase som odohral len 12 minút, preto som si uchoval dosť energie. Bol som oddýchnutý a z gólu aj tímového víťazstva mám veľkú radosť," skonštatoval Erik Černák. "Erik bol dnes náš rozdielový hráč a aj vďaka nemu sme zvíťazili. Pri bitke s Manthom nebral ohľad na svoje zdravie, ale zhodil rukavice a súperovi uštedril pár úderov, kým ich rozhodcovia nerozdelili," napísal oficiálny web Tampy Bay.Černák mohol pridať ešte jeden gól z takmer identickej pozície, z ktorej skóroval. Lenže puk po jeho strele sa odrazil od nohy spoluhráča Ondřeja Paláta do pravej žŕdky a von z bránky. "Myslel som si, že je to dnu, mal som celkom dobrý výhľad na tú situáciu," doplnil slovenský obranca. "V každej časti zápasu ukázal, aký je dôležitý pre naše mužstvo. Najmä v tretej tretine vystupňoval svoj výkon. Jeho skvelá defenzívna hra bola odmenená gólom, asistenciou a ešte sa aj pobil," povedal na adresu Černáka dlhodobo najlepší obranca Tampy Bay Victor Hedman Černák odohral v aktuálnej sezóne 21 zápasov s bilanciou 1 gól, 6 asistencií, ale aj 7 plusových bodov, 39 striel na bránku, 15 trestných minút a 43 bodyčekov. Jeho Tampa Bay je na čele Centrálnej divízie NHL so ziskom 38 bodov s náskokom jedného bodu pred Carolinou. Obhajca z Tampy je aj na čele celej NHL spoločne s Torontom.