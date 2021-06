Černák si s Tampou zopakuje sériu proti NY Islanders, Tatar je stále mimo základnej zostavy

Počas sezóny proti sebe nehrali

Tatar trénuje v piatom útoku

13.6.2021 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Tampa Bay Lightning New York Islanders si po roku zopakujú vzájomnú konfrontáciu v 3. kole bojov o Stanleyho pohár. Semifinálová séria sa začne už v nedeľu v Tampe na Floride a v druhej obrannej dvojici by sa mal predstaviť aj obranca Erik Černák Vlani Tampa na ceste za Stanley Cupom vo finále Východnej konferencie vyradila NY Islanders 4:2 na zápasy. Na strane New Yorku bude 17 hráčov, ktorí si pamätajú vlaňajšiu sériu, na strane Tampy Bay ich bude šestnásť."Veľa hráčov z oboch tímov si to po roku zopakuje, vieme, čo môžeme od seba, ale aj súpera očakávať. Na druhej strane počas tejto sezóny sme proti sebe vôbec nehrali. Takže predsa len to bude aj čímsi nové. Už sa nemôžeme dočkať tejto výzvy," uviedol útočník Tampy Bay Yanni Gourde na webe NHL.Tampa Bay má potrebnú šírku aj hĺbku kádra so skvelými útočníkmi, poctivými obrancami a stabilným brankárom. Floridu vyradili "Blesky" v 1. kole play-off 4:2 na zápasy a Carolinu v druhom kole dokonca 4:1. V treťom kole play-off hrajú zverenci trénera Jona Coopera za posledných sedem rokov už piatykrát. "Momentálne sme dobre naladení a darí sa celému tímu. Náš jednoznačný cieľ je obhajoba Stanleyho pohára, ale zaručiť to, samozrejme, nemôžeme. Vážime si každého súpera, proti ktorému nastúpime a platí to aj o Islanders," uviedol kapitán Tampy Bay Steven Stamkos.NY Islanders si prekliesnili cestu do semifinále cez divízneho víťaza Pittsburgh Penguins v šiestich zápasoch a potom rovnako v šiestich zápasoch cez Boston Bruins. V oboch prípadoch "Ostrovania" vyhrali posledné tri zápasy série. "Hráme svoj systém a momentálne sa nám darí. Veríme v seba, sami sa určite neporazíme. Tešíme sa na sériu s Tampou Bay," podotkol útočník Islanders Casey Cizikas.O deň neskôr sa začne aj druhá semifinálová séria medzi Vegas Golden Knights Montreal Canadiens . Minimálne jej začiatok bude bez slovenského zastúpenia, lebo útočník Tomáš Tatar je stále mimo základnej zostavy trénera Dominiquea Ducharmeho. "Sobotný tréning naznačil, ako by mohli vyzerať formácie v otváracom zápase semifinále. Naznačil aj to, že slovenský útočník Tomáš Tatar vynechá siedmy zápas za sebou. Ducharme ho stále necháva trénovať v piatom útoku, kde ho doplnili Frolík a Belzile," informoval špecializovaný web slovaknhl.sk.Obrancovia Canadiens Jeff Petry a Jon Merrill, ako aj útočník Jake Evans, sú stále mimo hru pre zranenia, ale odcestovali s tímom Montrealu do Las Vegas, kde sa odohrajú prvé dva zápasy semifinálovej série. Evans by sa po otrase mozgu mohol vrátiť do zostavy v niektorom zo súbojov tejto série.