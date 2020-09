Černákova Tampa vyradila Boston s Halákom a Chárom, Sekerov Dallas nestačil na „lavíny“ (video)

oston Bruins, v západnej časti vyraďovačky Colorado Avalanche znížilo vedenie Dallasu Stars.

Hedman rozhodol v predĺžení

So sezónou sa lúčia brankár Jaroslav Halák a obranca Zdeno Chára z Bostonu po prehre 2:3 po dvojnásobnom predĺžení, celé sériu prehrali "medvede" 1:4 na zápasy. Celý pondelkový zápas odchytal Halák a pripísal si 32 úspešných zákrokov, Chára absolvoval na ľade 26:23 min a k jednej asistencii pridal aj plusový bod, štyri trestné minúty a dve strely na bránku. Za postupujúcu Tampu Bay absolvoval 25:49 min obranca Erik Černák , ktorý okrem jedného mínusového bodu zaznamenal aj jednu strelu na bránku.





Colorado takmer prekonalo rekord súťaže





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.