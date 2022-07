Čerpanie eurofondov sa od nástupu súčasnej koalície takmer zdvojnásobilo, stále nám však ostáva využiť takmer polovicu zdrojov

Rýchlejšie čerpanie eurofondov

Za Fica sa čerpalo málo európskych peňazí

Aktuálnu problematiku zastrešuje Remišová

24.7.2022 (Webnoviny.sk) - Za dva a štvrť roka terajšej vládnej koalície, od konca marca 2020 do 30. júna 2022, čerpanie zdrojov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 vzrástlo o 4,112 miliardy eur, teda takmer o 84 %.Podiel využívania europrostriedkov narástol o 22 percentuálnych bodov. Vyplýva to z porovnania údajov o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov v jedenástich programoch, vrátane Programu rozvoja vidieka, na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).Po zohľadnení zmien v európskej legislatíve sa čerpanie financií EÚ od marca 2020 zvýšilo o 4,876 miliardy eur, resp. zhruba o 100 %. Miera míňania eurofondov odvtedy stúpla o 26,5 percentuálneho bodu.Podľa nových pravidiel Európska komisia v 7. a 8. účtovnom roku (2020, 2021) programového obdobia prepláca z rozpočtu EÚ všetky deklarované výdavky.Zostávajúce prostriedky z obdobia 2014 až 2020 treba dočerpať do konca roka 2023. Počas koalície OĽaNO, SaS, Sme rodina a Za ľudí s dvoma vládami Igora Matoviča Eduarda Hegera (obaja OĽaNO) využívanie peňazí EÚ za dva roky a tri mesiace dosiahlo skoro taký istý objem ako pri troch vládach Smeru-SD s premiérmi Robertom Ficom Petrom Pellegrinim za vyše šesť rokov od začiatku programového obdobia 2014 až 2020.Koncom marca 2020, posledného riadneho roka programového obdobia, kedy skončila zatiaľ posledná vláda na čele so Smerom-SD (boli v nej aj SNS a Most-Híd), dosahovalo čerpanie eurozdrojov 4,915 miliardy eur, čo bolo 32 % z vtedajšej celkovej alokácie 15,344 miliárd eur.Objem implementácie eurofondov odvtedy narástol do konca júna 2022 na 9,027 miliárd eur, teda na 54 % z aktuálnej zvýšenej alokácie 16,721 miliárd eur. Vzhľadom na spomínané zmeny v legislatíve využívanie peňazí EÚ dosiahlo 9,791 mld. eur, čiže 58,5 % z alokácie.Kontrahovanie prostriedkov EÚ od konca vládnutia Smeru-SD vzrástlo o 4,325 mld. eur, teda zhruba o 40 %, na 15,172 mld. eur a podiel o 20 percentuálnych bodov takmer na 91 % z celkovej sumy.Objem platných výziev a vyzvaní na európske financie sa za ten čas zvýšil o 4,85 mld. eur, resp. o 27 % na 22,637 mld. eur, čo je nárast miery skoro o 20 percentuálnych bodov na 135,7 % z rozpočtu.Za eurofondy v programovom období 2014 až 2020 pri dvoch vládach Fica v tom čase (2012 až 2018) zodpovedali najmä podpredsedovia vlády pre investície a informatizáciu Ľubomír Vážny (od novembra 2012 do marca 2016) a Peter Pellegrini (marec 2016 až marec 2018) a vo vláde Pellegriniho vicepremiér Richard Raši (marec 2018 až marec 2020).Po parlamentných voľbách v roku 2020, v ktorých Smer-SD nevyhral, sa stal Pellegrini predsedom a Raši podpredsedom novej strany Hlas-SD.Raši v súčasnosti zvykne kritizovať aj slabé čerpanie eurofondov. Oblasť eurofondov v súčasnej vládnej koalícii zastrešuje prioritne podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).