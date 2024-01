Čerpanie peňazí zo starých eurofondov presiahlo 90 percent, prepadne možno sto miliónov eur

Využitie do konca roka 2025

4.1.2024 (SITA.sk) - Čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie z dobiehajúceho programového obdobia 2014 až 2020 k 31. decembru 2023 dosiahlo 13,11 miliardy eur.Podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) uvedený objem predstavuje podiel 90,41 % z celkovej alokácie eurozdrojov vo výške 14,5 miliardy eur.Ide o prostriedky v 10 operačných programoch bez Programu rozvoja vidieka, ktorý možno využívať mimoriadne až do konca roka 2025.Ako pre agentúru SITA vo štvrtok uviedla hovorkyňa ministerstva investícií Zuzana Krištofovičová, v uvedenej vyčerpanej sume cez 13 miliárd eur nie je zatiaľ zarátaných približne 550 miliónov eur, ktoré sa majú použiť na refundáciu výdavkov na zmiernenie následkov energetickej a migračnej krízy.Nezahŕňa nateraz ani zhruba 840 miliónov eur, tieto peniaze na projekty musia prijímatelia predložiť v žiadostiach o platbu jednotlivým rezortom.„Tie po kontrole a spracovaní predložia Ministerstvu financií do konca marca 2024 súhrnné žiadosti o platbu na certifikáciu. Preto po zohľadnení všetkých rizík veríme, že tzv. dekomitment bude približne len 100 miliónov eur," dodala Krištofovičová.Táto suma európskych prostriedkov by tak podľa očakávania mala prepadnúť bez ich využitia.Ministerstvo investícií zároveň informovalo, že avizovaný návrh nového zákona o verejnom obstarávaní pripravuje v spolupráci s viacerými odborníkmi a ministerstvami.„Pracovné stretnutie prebehlo aj s ministrom dopravy. Bližšie detaily predstavíme pravdepodobne budúci týždeň," poznamenala pre SITA bez ďalších podrobností Krištofovičová.Neprezradila či na príprave zákona spolupracujú aj s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO).Zatiaľ sa nevyjadrila, kedy plánujú návrh nového zákona o verejnom obstarávaní predložiť na medzirezortné pripomienkovanie, na vládu a kedy by mal byť účinný.Neodpovedala ani na otázku, prečo tento zákon pripravuje ministerstvo investícií, ak legislatívu vo verejnom obstarávaní ešte nemá v kompetencii. Podľa platného kompetenčného zákona je legislatíva v tejto oblasti zatiaľ v pôsobnosti Úradu vlády SR.Ministerstvo investícií má túto kompetenciu získať až po účinnosti parlamentom už schválenej novely kompetenčného zákone, ktorý prezidentka SR Zuzana Čaputová aktuálne vetovala.Výhrady hlavy štátu sa týkali viacerých zmien v pôsobnosti iných ministerstiev a úradov.