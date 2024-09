Čerstvé hlavičky motivujú k zdravej výžive, viac ako 22-tisíc detí na Slovensku od Kauflandu pravidelne dostáva ovocie a zeleninu

Začať treba odmalička

Čísla hovoria jasne. Podľa Slovenskej obezitologickej asociácie trpí nadváhou šesť z desiatich Slovákov a Sloveniek, pričom tento problém sa čoraz častejšie vyskytuje aj u mladších ročníkov. Posledné štatistické údaje potvrdzujú, že v rámci ambulancií všeobecnej starostlivosti o deti a dorast je u nás evidovaných viac ako 12 tisíc obéznych detí. Aj preto Kaufland prichádza do materských a základných škôl s projektom Čerstvé hlavičky. Najmladšiu generáciu ním chce motivovať k pestrej a vyváženej strave, ktorej súčasťou je pravidelná konzumácia čerstvého ovocia a zeleniny.Do 6. ročníka Čerstvých hlavičiek je zapojených 79 materských a 79 základných škôl, čo predstavuje viac ako 22 000 detí, ktoré vďaka reťazcu od septembra dostávajú zásoby čerstvých vitamínov. Jablká, hrušky, banány, ale aj chrumkavý kaleráb, mrkva či exotické hurmikaki im tak raz do týždňa spestrujú desiatu.Potvrdzuje to aj riaditeľka Špeciálnej materskej školy pre deti so zrakovým postihnutím v bratislavskej Karlovej Vsi, kde si malí škôlkari každý utorok vychutnávajú vitamíny od Kauflandu.vysvetľuje riaditeľka Sandra Botlíková, podľa ktorej Čerstvé hlavičky pozitívne ovplyvňujú stravovacie zvyklosti najmladšej generácie.Že projekt obchodného reťazca má zmysel a vedie deti k častejšej konzumácii ovocia a zeleniny, dokazuje aj prieskum, ktorý Kaufland nedávno realizoval v 132 partnerských materských a základných školách. Jeho výsledky potvrdili, že vďaka Čerstvým hlavičkám začalo až 74 % žiakov a 79 % škôlkarov prejavovať väčší záujem o tému zdravej výživy, pričom až jedna tretina detí navštevujúcich základnú školu si z domu na desiatu začala nosiť viac ovocia a zeleniny.vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko v.o.s.Podľa výsledkov prieskumu až 74 % škôlkarov a 88 % žiakov svoju ovocno-zeleninovú desiatu skonzumuje v kolektíve spolužiakov, prípadne si ju vezmú domov, takže vitamíny od Kauflandu ich jedálniček pravidelne dopĺňajú. Je to aj prípad púchovskej Základnej školy s MŠ na Slovanskej ulici, kde si podľa vychovávateľky Lucie Húževkovej deti na takéto zdravé maškrtenie už zvykli. Aj preto sa do napínavého hlasovania o víťazstvo v Čerstvých hlavičkách zapája celý učiteľský zbor, rodičia i samotní školáci a darí sa im to tak úspešne, že škola je súčasťou projektu už piaty rok.dodáva Lucia Húževková z púchovskej základnej školy.Čerstvé hlavičky považuje reťazec za dôležitú súčasť svojej stratégie Kaufland za zdravú výživu, ktorou sa snaží slovenskú verejnosť inšpirovať k pestrému a vyváženému jedálničku. Od spustenia projektu v roku 2018 venoval škôlkarom a školákom po celom Slovensku vyše 800 ton čerstvého ovocia a zeleniny. Viac info o projekte nájdete na www.cerstvehlavicky.sk