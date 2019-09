Čerstvé hlavičky rozdali školákom 4,8 ton jabĺk

Foto: Kaufland Foto: Kaufland

Na fotografii (zľava): Janka Trebulová, výživová poradkyňa; Erika Turček Pfundtnerová, projektová manažérka pre spoločenskú zodpovednosť (CSR) spoločnosti Kaufland; Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland; Monika Hulenová, riaditeľka ZŠ Za kasárňou; Rudolf Kusý, starosta Bratislava-Nové Mesto Foto: Kaufland Foto: Kaufland

Bratislava 4. septembra (OTS) - V utorok 3. septembra v rámci projektu Čerstvé hlavičky dostalo svoj prvý balíček od Kauflandu takmer 23-tisíc žiakov zo 62 základných škôl. Cieľom projektu bolo priniesť do slovenských základných škôl viac čerstvých produktov a motivovať deti, aby ich jedli s chuťou a v dostatočnom množstve.V rámci projektu Čerstvé hlavičky hľadal Kaufland partnerskú školu pre každú svoju predajňu. Celkovo sa do projektu prihlásilo 248 základných škôl. Školy, ktoré dostali najviac hlasov od zákazníkov Kauflandu, získali na každý týždeň 200-gramové porcie ovocia alebo zeleniny pre každého svojho žiaka na celý školský rok 2019/2020.“ vysvetlila, projektová manažérka pre spoločenskú zodpovednosť (CSR) spoločnosti Kaufland.Aj pre školy je príležitosť zapojiť sa do projektu Čerstvé hlavičky skutočne prínosom. Potvrdzujú to aj slová riaditeľky ZŠ s MŠ Za kasárňou v Bratislave: „Konzumácia zeleniny a ovocia je u detí mimoriadne dôležitá, pretože má priamy a rozhodujúci vplyv na vývoj organizmu. Podľa výživových odborníkov zo Svetovej zdravotníckej organizácie by denne mali zjesť aspoň 200 g ovocia a 400 g zeleniny. Deti ich však často konzumovať z rôznych dôvodov odmietajú, čo potvrdzujú aj slová známej výživovej odborníčkyAj v rámci projektu Čerstvé hlavičky sa Kaufland snaží rôznymi motivujúcimi a kreatívnymi spôsobmi deti inšpirovať k tomu, aby si ovocie a zeleninu častejšie zaradili na zoznam svojich obľúbených potravín. „,“ uzatvára