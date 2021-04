Čerstvé potraviny v BILLA sú bezpečné a koronavírus sa nimi neprenáša, potvrdilo ďalšie testovanie

V BILLA sa zákazníci cítia bezpečne

1.4.2021 (Webnoviny.sk) -Pracovníci laboratória odobrali vo vybraných prevádzkach BILLA po celom Slovensku stery z klasického rožka, papriky, jablka, ale aj z rúčky nákupného košíka či pokladničného pásu, ktorých sa denne dotýkajú desiatky zákazníkov. Podobne ako pri prvom testovaní povrchov vo vybraných supermarketoch BILLA v lete minulého roka, prítomnosť koronavírusu nebola zistená ani na jednom povrchu v žiadnej predajni. "Môžeme potvrdiť, že všetky výsledky testov povrchov na prítomnosť koronavírusu SARS-Cov-2 sú opäť negatívne. Uskutočnené analýzy nepreukázali prítomnosť vírusu na povrchoch nebalených potravín a zároveň preukázali účinnosť pri dodržiavaní zavedených opatrení na dezinfekciu exponovaných plôch. Uvedené zistenia tak preukázali, že dodržiavanie všeobecne platných opatrení proti šíreniu vírusu a zavedených štandardov v predajniach sú účinné a zvyšujú bezpečnosť nakupujúcich," povedal Ladislav Harcsa z Eurofins Food Testing SlovakiaSpoločnosť BILLA tieto výsledky dosiahla vďaka opatreniam v jej supermarketoch, ktoré prevyšujú rámec povinných opatrení. "Robíme všetko pre to, aby sme v našich predajniach zákazníkom zabezpečili komfortný a najmä bezpečný nákup. Pri manipulácii s nebalenými potravinami dodržiavajú naši zamestnanci prísne hygienické zásady a používajú ochranné prostriedky. K bezpečnému výberu čerstvých potravín vedieme prostredníctvom obrazových materiálov v oddelení pečiva či čerstvého ovocia a zeleniny aj samotných zákazníkov," povedala Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa BILLA. V súčasnej pandemickej situácii platí, že spotrebitelia sú v interiéroch povinní nosiť na tvári respirátory a pri vstupe do prevádzky si dezinfikovať ruky.Prísne hygienické opatrenia, ktoré personál dodržiava v každej predajni BILLA, si všímajú a oceňujú aj zákazníci. To, že v prevádzkach tejto spoločnosti sa ľudia neobávajú nákazy koronavírusom, potvrdil nedávny medzinárodný prieskum nákupného správania skupiny REWE Group, ktorej súčasťou je aj BILLA Slovensko. Prieskum bol realizovaný na zákazníkoch zo Slovenska, Česka, Bulharska, Litvy a Ruska. Takmer dve tretiny slovenských respondentov uviedli, že sa v prevádzkach BILLA cítia bezpečne. Z prieskumu tiež vyplynulo, že pri nákupe potravín počas pandémie je pre zákazníkov najdôležitejším aspektom hygiena, vyjadrilo sa tak 83 % opýtaných. Pre štyri pätiny respondentov sú veľmi dôležité aj hygienické opatrenia, ktorými obchody chránia zákazníkov pred nákazou. "Veľmi nás teší, že napĺňame predstavy našich zákazníkov nielen o kvalite a čerstvosti ponúkaného sortimentu, ale aj o bezpečnosti nakupovania počas pandémie koronavírusu. Aby mal každý zákazník dostatok priestoru na bezpečný a pohodlný nákup, priebežne kontrolujeme počet ľudí v predajni a v záujme zachovania predpísaných rozostupov otvárame podľa potreby nové pokladne. Samozrejmosťou v zamedzení šírenia koronavírusu je pravidelná kontrola a dopĺňanie stojanov s dezinfekciou pre zákazníkov, rovnako aj pravidelná dezinfekcia rôznych povrchov," uviedla K. Kirchnerová.Informačný servis