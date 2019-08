Červené mäso by sa mohlo stať ďalším terčom takzvanej dane z hriechu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 17. augusta (TASR) - Červené mäso by sa mohlo stať ďalšou položkou, na ktorú sa bude vzťahovať vyššia daň. Uviedla to vo svojej správe agentúra Fitch Solutions. Dôvodom je podiel tohto odvetvia priemyslu na tzv. klimatickej kríze v súvislosti s odlesňovaním a tiež - podľa aktivistov, kruté zaobchádzanie so zvieratami.Táto myšlienka je zatiaľ v "plienkach" a čelí veľkej opozícii poľnohospodárov, ale objavuje sa ako trend v západnej Európe, uviedli výskumníci. Ak dane z tzv. červeného mäsa začnú stúpať, mohlo by to povzbudiť viac ľudí, aby prešli na hydinu alebo rastlinné bielkoviny. A pomohlo by to zvýšiť popularitu náhrad mäsa.Globálne zavádzanie daní z cukru podporuje špekulácie o podobnej vlne regulačných opatrení zameraných na mäsový priemysel, uvádza sa v správe.napísala agentúra.V Nemecku už ale niektorí politici navrhli zvýšenie dane z predaja mäsových výrobkov s cieľom financovať lepšie životné podmienky hospodárskych zvierat. Prieskum pre mediálnu skupinu Funke ukázal, že väčšina Nemcov (56,4 %) podporuje takéto opatrenie, pričom viac ako tretina ho označila za. A súhlasí s ním približne 82 % voličov strany Zelených.Podobné návrhy sa objavili v roku 2016 aj v Dánsku a Švédsku, poznamenala Fitch Solutions.Goldsmiths College, ktorá patrí pod University of London, oznámila tento týždeň, že prestane predávať hovädzie mäso na akademickej pôde ako súčasť boja proti klimatickým zmenám.Toto rozhodnutie sa stretlo s odporom britskej únie farmárov, podľa ktorej jevyčleniť jeden potravinový produkt ako reakciu na globálne otepľovanie.Dane z mäsa a cukru už dlho vyvolávajú kontroverzné reakcie. Nový britský premiér Boris Johnson krátko po svojom nástupe do funkcie v júli navrhol, že zruší britskú daň na sladké nápoje. Podľa neho existujú lepšie spôsoby boja proti obezite.Fitch pripomína, že ceny bravčového a hovädzieho mäsa v západnej Európe sú relatívne nízke, takže akákoľvek nová daň by musela priniesť veľkú zmenu maloobchodných cien, aby sa zmenili aj návyky spotrebiteľov.Najhlasnejší argument proti mäsu v súčasnosti sa pritom nedovoláva na jeho vplyv na zdravie, ale na zmenu podnebia. Organizácia Spojených národov v auguste uviedla, že poľnohospodárstvo, lesníctvo a iné spôsoby využívania pôdy, prispievajú približne štvrtinou (25 %) k emisiám skleníkových plynov.Mäsový priemysel je terčom kritiky aj preto, že viaceré štúdie poukázali na súvislosť medzi konzumáciou príliš veľkého množstva červeného a spracovaného mäsa a celou škálou zdravotných problémov, od kardiovaskulárnych po rakovinu.Fitch Solutions poukazuje na fakt, že práve zdravotné problémy viedli k zavedeniu dane z cukru.