Červenka zabojuje o post predsedu Trnavského kraja, do vedenia župy by nemali chodiť ľudia „zhora“ odtrhnutí od reality

Spôsob a forma komunikácie župy

Volebný program tvorený v obciach

10.6.2022 (Webnoviny.sk) - Kandidatúru na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja v piatok oznámil Martin Červenka, starosta obce Ratkovce v okrese Hlohovec. Trnavský samosprávny kraj má podľa neho na viac, v tomto duchu bude viesť aj svoju kampaň.Kraj má byť podľa neho transparentnejší, má efektívnejšie spravovať cesty a mosty, má sa lepšie chovať k slabým a chorým, a má ponúknuť viac v oblasti kultúry. Červenku podporujú desiatky starostov zo všetkých okresov kraja, do volieb pôjde ako nezávislý kandidát. Zatiaľ je jediný, kto oznámil kandidatúru na predsedu Trnavského samosprávneho kraja.„Obrovským problémom, ktorému čelia mestá a obce v Trnavskom kraji, je spôsob a forma komunikácie vedenia župy. Zaviedol by som nový a transparentný systém prerozdeľovania peňazí, pretože obce a mestá si zaslúžia byť pri tom, keď sa budú rozdeľovať župné peniaze,“ povedal Červenka.Treba podľa neho skončiť s tým, že do vedenia župy chodia ľudia „zhora“, ktorí sú odtrhnutí od reality.Starostov a primátorov podľa neho „donútila“ kandidovať arogancia, ktorú predvádza župa a terajšia vláda. Volebný program chce postupne tvoriť práve so starostami a primátormi.„Pôjdeme do miest a obcí, tam budeme tvoriť volebný program a hľadať riešenia problémov,“ skonštatoval Martin Červenka, ktorý je starostom malej obce Ratkovce v okrese Hlohovec a zároveň podpredsedom Združenia miest a obcí Slovenska. Podčiarkol, že to boli práve samosprávy, ktoré zvládli koronakrízu a najnovšie aj utečeneckú krízu. Starostovia a primátori budú podľa neho kandidovať na miesta poslancov zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Predseda Národnej rady SR Boris Kollá r určil spoločný termín komunálnych aj krajských volieb na 29. októbra.