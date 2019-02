Červený kríž na území Slovenska oslavuje 100 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 1. februára (TASR) – Predchodcom Slovenského Červeného kríža, ktorý vznikol v roku 1993, bol Československý Červený kríž. Vo februári si pripomíname jeho storočnicu.Prvá národná spoločnosť Červeného kríža Čechov a Slovákov s názvom Československý Červený kríž (ČSČK) vznikla 6. februára 1919. Predsedníčkou sa stala Alica Masaryková, dcéra československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Prvým predsedom slovenskej divízie v rámci Československého Červeného kríža bol Ivan Hálek.ČSČK sa sformoval po prvej svetovej vojne. "povedala viceprezidentka Slovenského Červeného kríža (SČK) Helena Kobzová. Priblížila ťažkú situáciu, ktorá v krajine vtedy panovala. Šírili sa rôzne epidémie, chýbali lieky aj potraviny. Postavenie Červeného kríža na území Slovenska sa menilo v závislosti od politicko-spoločenských a hospodárskych pomerov.V prvých rokoch svojho fungovania sa zameriaval predovšetkým na pomoc pri budovaní zdravotníctva, na šírenie zdravotníckej osvety a sociálno-charitatívnu činnosť. Prvá jednotná detská a mládežnícka organizácia v Československu zacielená na osvetu a zlepšenie zdravia detí a mladých Dorast ČSČK vznikla 26. januára 1920. Je predchodcom dnešnej Mládeže SČK." uviedol viceprezident SČK Radoslav Vengrin, ktorý sa venuje práve Mládeži SČK.V roku 1926 ČSČK v spolupráci so spolkom Živena v Martine otvoril prvú ošetrovateľskú školu na Slovensku Ústav Milana Rastislava Štefánika. Počas druhej svetovej vojny sa Československo rozpadlo a prvýkrát vznikol aj samostatný Slovenský Červený kríž. Venoval sa najmä ošetrovateľskej činnosti, predovšetkým počas Slovenského národného povstania (SNP), a organizoval darcovstvo krvi.V období socializmu obnovený Československý Červený kríž fungoval v rámci brigád Národného frontu.tvrdí Kobzová. V roku 1952 Československá republika prijala zákon o Československom Červenom kríži. V ďalších rokoch ČSČK organizoval ošetrovateľskú službu v rodinách, letné tábory pre zdravotne postihnuté deti, zaviedol Vodnú záchrannú službu ČSČK, aktívne pomáhal pri očkovaní proti detskej obrne a ďalších aktivitách.V 60. rokoch vzniklo hnutie za rozvoj bezpríspevkového darcovstva krvi a ČSČK začal oceňovať darcov krvi plaketami prof. MUDr. Jana Janského. V roku 1983 ČSČK prvýkrát udelil medailu Za záchranu života. Táto medaila sa udeľuje dodnes.Začiatkom 90. rokov Červený kríž na Slovensku založil prvé domy humanity Červeného kríža, napríklad v Trenčíne, Žiline, Rožňave, Senici, Spišskej Sobote a Trebišove. Mnohé tieto zariadenia sociálnych služieb podľa Kobzovej fungujú dodnes. Po rozdelení Československa v máji 1993 vznikla samostatná Národná spoločnosť Slovenského Červeného kríža.SČK sa hneď zapojil do poskytovania humanitárnej pomoci po celom svete, napríklad v Rumunsku, Albánsku, krajinách bývalého Sovietskeho zväzu a bývalej Juhoslávie, ale i v Rwande, Somálsku, Angole a Severnej Kórei. V roku 2000 v spolupráci s Rakúskym Červeným krížom vzniklo Koordinačné centrum Mobilných odberových jednotiek SČK.konštatoval prezident SČK Viliam Dobiáš. V roku 2000 bol 14. jún vyhlásený za Svetový deň darcov krvi.Po roku 2000 SČK začal spolupracovať s viacerými ministerstvami aj súkromnými spoločnosťami na rozličných projektoch, ako napríklad Mojakrvnaskupina.sk, ktorý je zameraný na podporu darcovstva krvi, na projekte prvej pomoci Krajina záchrancov, na vzdelávaní o bezpečnosti na cestách a ďalších. Podľa Dobiáša SČK potrebuje každý rok čoraz viac dobrovoľníkov aj financií od darcov, pretože stále pribúdajú katastrofy, nešťastia, konflikty a násilnosti, pri ktorých treba zasahovať. "hovorí Dobiáš. Aj to je však podľa neho viazané na financie a SČK zatiaľ napríklad nedokáže posielať dobrovoľníkov do rozvojových krajín.Na Slovensku je podľa Kobzovej veľa dobrých ľudí, ktorí vidia potrebu starať sa o svojich blízkych či susedov.hovorí.Červený kríž vznikol v roku 1859. Keď švajčiarsky obchodník Henri Dunant videl tisíce vojakov ranených v bitke pri Solferine, rozhodol sa organizovať ľudí z dediny a pomáhať raneným.Členmi Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca je v súčasnosti 191 krajín. Ich národné spoločnosti po celom svete sa riadia siedmimi princípmi, ktorými sú ľudskosť, nezávislosť, nestrannosť, neutralita, dobrovoľnosť, jednotnosť a univerzálnosť.