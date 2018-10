Česi a Slováci z Belgicka si pripomenuli 100 rokov svojej štátnosti

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Brusel/Bratislava 16. októbra (TASR) - Česká a slovenská komunita žijúca v Belgicku si v pondelok večer v Bruseli pripomenula 100. výročie vzniku Československa. Podujatie s názvom Národy sebe pripravili krajanské platformy Inspiration Tcheque a Czech Fun Club.Slávnostný hudobný koncert k oslave českej a slovenskej storočnice sa konal v centre Bruselu v Kostole sv. Jakuba na Coudenbergu.Moderátorom podujatia bol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko, ktorý prítomným pripomenul, že pozvaní hostia z Českej republiky a zo Slovenska zasadili pred koncertom v arboréte v Tervurene na predmestí Bruselu "slovanskú lipu".uviedol slovenský džezový spevák a skladateľ Peter Lipa.dodal spevák.Priznal, že po prvý raz sa mu stalo, že na vystúpení medzi krajanmi nespieva, ale reční. Aj o tom, ako kultúra v Československu umožnila obchádzať politické bariéry bývalého režimu.Ďalšími hosťami podujatia boli generál a bývalý predseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel, česká herečka Eva Holubová, ktorá priznala, že srdcom je stále "Čechoslovenka", či slovenská herečka a diplomatka Magda Vášáryová. Vo svojom vystúpení vyzvala Stredoeurópanov Čechov a Slovákov, aby nezabudli na to, že patria do Európy, a s odkazom na strácajúcu sa schopnosť mladej českej generácie rozumieť slovenčine upozornila, že "my Slováci vám Čechom budeme stále rozumieť".Hudobnú zložku koncertu zabezpečili organizátori vlastnými silami. Divákom sa predstavili zbor Brusinky i orchester Czech Sinfonietta Brussels pod vedením dirigenta Radima Dvořáka, zamestnanca Európskej komisie.Na koncerte vystúpili aj slovenský tenorista žijúci v Bruseli Peter Repka, česko-japonsko-taliansky súbor Trio Kyouwa, komorný zbor BrÚči a deti z Českej školy bez hraníc. Záverečný slávnostný chorál Te Deum svojím vystúpením spestrili americká lyrická sopranistka Diana Aivia a operný spevák Jörg Schnass.