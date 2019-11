Česi budú veliť výcvikovej misii Európskej únie v Mali

Lubomír Metnar, archívna snímka. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Praha 20. novembra (TASR) - Česká armáda prevezme budúci rok velenie výcvikovej misie Európskej únie v africkom Mali. Na veliteľskom zhromaždení to v stredu oznámili premiér Andrej Babiš a minister obrany Lubomír Metnar.Česi majú v súčasnosti v krajine približne 120 vojakov, ktorí zaisťujú ochranu veliteľstva a výcvikovej základne. Výcvikové centrum sa nachádza v Koulikoru, čo je 50 kilometrov severovýchodne od metropole Bamako.Česká armáda prevezme velenie misie na šesť mesiacov. Cieľom misie je pomoc pri výcviku malijskej armády, ktorá bojuje niekoľko rokov s islamistami, uviedol spravodajský server Novinky.cz.Prezident Miloš Zeman na veliteľskom zhromaždení českej armády ocenil modernizačné projekty vrátane plánovaného nákupu dronov, ktoré sa podľa neho zrejme zaobstarajú v Izraeli. Zeman tiež varoval pred stiahnutím vojenských síl z Afganistanu. NATO by podľa neho malo byť ofenzívnejšie v boji proti medzinárodnému terorizmu.Zeman chce tento názor prezentovať na nadchádzajúcom summite NATO, pretože medzinárodný terorizmus je podľa neho "hlavným, ak nie jediným nepriateľom", na čom nič nemení ani "drobná epizóda s Islamským štátom", pretože samozvanému štátu sa nedostalo medzinárodného uznania.Stiahnutie NATO z Afganistanu by podľa Zemana bolo chybou, lebo by okrem zneváženia obetí bolo prejavom zbabelosti s nedozernými následkami. Uviedol, že krajina by sa stala základňou teroristov z hnutia Taliban a vďaka tomu, že je najväčším producentom ópia, mohol by z jeho predaja byť financovaný terorizmus.Zeman k modernizačným projektom armády dodal, že by mali byť využívané offsetové programy využívajúce zapojenie českých firiem.Spomenul aj ďalšie zo svojich obľúbených a často opakovaných tém, ktorým je zapojenie dronov. Podľa svojich slov "veľmi uvítal", že vznikne "prápor dronov", a dodal, že česká armáda zrejme nakúpi bezpilotné prostriedky z Izraela, ktorý je podľa neho svetovou veľmocou vo využívaní týchto technológií.