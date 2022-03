Česi môžu ísť bojovať na Ukrajinu, trestu sa báť nemusia

Do bojov sa chcú zapojiť stovky Čechov

Vláda riešila aj utečeneckú situáciu

4.3.2022 (Webnoviny.sk) - Česko nebude trestať ľudí, ktorí budú Ukrajine pomáhať bojovať proti Rusku. Vo štvrtok sa na tom dohodli prezident Miloš Zeman s premiérom Petrom Fialom. Prezident by týmto ľuďom po návrate domov udelil abolíciu a predseda vlády by ju spolupodpísal.Hlava štátu môže udeľovať výnimky pre osoby, ktoré chcú bojovať v cudzej armáde, ale vzhľadom na to, že neexistuje kolektívna možnosť, s premiérom sa dohodli na alternatíve v podobe garancie beztrestnosti. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil vznik cudzineckej légie, dostalo české ministerstvo obrany zhruba 100 žiadostí o povolenie zapojiť sa do bojov. Na prezidenta sa obrátilo asi 300 osôb. Zapojenie svojich občanov do vojny na Ukrajine povolili už napríklad v Dánsku alebo Lotyšsku.Česká vláda mala vo štvrtok večer mimoriadne stretnutie v súvislosti s utečencami z Ukrajiny a ďalšou pomocou pre krajinu. Kabinet sa dohodol na zaslaní zbraní, munície a taktických rukavíc za 17 miliónov korún.Vláda sa tiež podľa Fialu dohodla na bezplatnom prevode zásob zo štátnych hmotných rezerv pre humanitárnu pomoc.(1 EUR = 25,634 CZK)