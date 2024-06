Česi na ME vo futbale vystrelili na bránku Portugalska iba raz, v hre o body však boli až do konca

Lepší tím

Portugalsko si zaslúžilo vyhrať

Stretnutie Gruzíncov s výberom Turecka

19.6.2024 (SITA.sk) - Futbalisti portugalskej reprezentácie zvíťazili v úvodnom zápase základnej F- skupiny na ME 2024 v Nemecku nad výberom Česka 2:1. O výhre favorita z Iberského polostrova rozhodol 21-ročný útočník Francisco Conceicao, ktorý skóroval v 92. minúte a iba 111 sekúnd po tom, čo naskočil z lavičky na hraciu plochu.V utorok večer si historické brány pootvorili dvaja portugalskí „veteráni“ . Hviezdny Cristiano Ronaldo sa predstavil na rekordnom šiestom európskom šampionáte. Obranca Pepe sa stal vo veku 41 rokov, 3 mesiace a 23 dní najstarším hráčom histórie ME.Portugalci boli počas celého duelu, ktorý sa hral v Lipsku, lepším tímom. Komplikácie favoritovi však spôsobil gól od českého stredopoliara Lukáša Provoda, ktorý otvoril v 62. minúte skóre umiestnenou strelou spoza pokutového územia. Bola to jediná strela do priestoru bránky súpera v podaní českého výberu.Zverenci trénera Ivana Haška však viedli iba sedem minút. V 69. minúte loptu dopravil do vlastnej siete obranca Robin Hranáč, ktorý bol v nadstavenom čase „namočený“ aj do ďalšieho inkasovaného gólu. Práve od neho sa lopta odrazila k spomenutému autorovi druhého portugalského gólu - Conceicaovi.„Je to veľká škoda, že sme svoju prácu nedotiahli do konca. Boli sme blízko. Portugalsko je nepochybne jeden z najlepších tímov na turnaji a my sme mu to poriadne sťažili,“ zhodnotil Hašek pre oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA).Šesťdesiatročný kouč českej reprezentácie vstúpil do duelu až s ôsmimi hráčmi z domácej súťaže v základnej zostave."Portugalsko bolo lepšie a zaslúžilo si vyhrať. Ale zároveň by som sa chcel poďakovať mojim hráčom za tvrdú prácu pre tím. Musíme rýchlo analyzovať zápas a pripraviť sa na ďalší.“Ten Česi odohrajú v sobotu 22. júna v Hamburgu proti Gruzíncom.V utorok sa v rámci bojov v základnej F- skupine stretli Gruzínci v Dortmunde s výberom Turecka. V útočne ladenom stretnutí zabodovali naplno Turci, ktorí zvíťazili 3:1. Rozhodujúcim, no i veľmi pohľadným gólom sa prezentoval talent madridského Realu V drese Turecka tiež skórovali Mert Müldür a Kerem Aktürkoglu. Prvý presný zásah Gruzínska na šampionáte zaznamenal Georges Mikautadze. Konfrontácia priniesla dramatický futbal s 37 streleckými pokusmi, no i šarvátkou fanúšikovských táborov priamo na tribúne.