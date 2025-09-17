Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.9.2025
 Meniny má Olympia
 Zo zahraničia

17. septembra 2025

Česi obnovili výrobu kovaných tiel striel pre delostreleckú muníciu



Česká spoločnosť STV Group, ktorá je jediným výrobcom veľkokalibrovej munície v krajine, štartuje výrobu kovaných tiel striel pre delostrelecké náboje kalibru 155, 152 a ...



germany_ammunition_recovering_64653 676x451 17.9.2025 (SITA.sk) - Česká spoločnosť STV Group, ktorá je jediným výrobcom veľkokalibrovej munície v krajine, štartuje výrobu kovaných tiel striel pre delostrelecké náboje kalibru 155, 152 a 122 milimetrov. Projekt je súčasťou investičného programu v sume 5 miliárd korún a obnovuje výrobu, ktorá v Česku naposledy prebiehala v Škodových závodoch pred 80 rokmi. Informuje o tom web Novinky.


Sériová výroba sa podľa výrobcu začne už v závere tohto roka v nových priestoroch. V roku 2026 dosiahne nová výroba kapacitu viac ako 100-tisíc kusov, pričom materiály budú pochádzať výhradne od českých strategických partnerov.

Vďaka modulárnemu riešeniu je možné výrobu počas niekoľkých mesiacov výrazne zvýšiť, ak by si to vyžiadala bezpečnostná situácia,“ povedal riaditeľ STV pre špeciálne projekty Pavel Baran.

Našou ambíciou je poskytnúť ministerstvu obrany a Českej republike úplnú nezávislosť od zahraničných dodávateľov v oblasti delostreleckej a tankovej munície,“ uviedol Martin Drda, majiteľ skupiny STV INVEST, do ktorej spoločnosť STV Group patrí.



Zdroj: SITA.sk - Česi obnovili výrobu kovaných tiel striel pre delostreleckú muníciu © SITA Všetky práva vyhradené.

