Česi potvrdili zloženie skupín MS v hokeji 2024, Slováci si zahrajú aj proti nováčikovi

Právo jednej zmeny

Maskota predstavia v septembri



Vstupenky od 85 do 190 eur

Predaj vstupeniek na budúcoročný šampionát sa začne v októbri, k dispozícii budú zatiaľ iba balíčky lístkov na jednotlivé dni v Prahe či Ostrave.



"Aktuálne intenzívne pracujeme na definitívnej cenovej politike, ale už teraz môžem povedať, že denné balíčky prvej kategórie sa budú pohybovať od 2000 do 5000 korún (cca 85 až 212 eur) a druhej kategórie od 1500 do 4500 korún (približne 64 až 190 eur). V oboch arénach ponúkneme aj tretiu cenovú kategóriu, ktorá bude zodpovedať najvyšším radom v oboch halách," ozrejmil prezident pražskej časti organizačného výboru



Presné ceny zverejnia Česi pred štartom jesenného predaja. Pre všetkých fanúšikov bez rozdielu krajiny pôvodu pripravili organizátori aj súťaž o prednostné právo nákupu vstupeniek, keďže evidujú veľký záujem od priaznivcov. "Výhercovia získajú právo nákupu jednej až šiestich vstupeniek podľa svojej preferencie v prvej alebo druhej cenovej kategórii," prezradil Bříza.



Predaj vstupeniek na budúcoročný šampionát sa začne v októbri, k dispozícii budú zatiaľ iba balíčky lístkov na jednotlivé dni v Prahe či Ostrave."Aktuálne intenzívne pracujeme na definitívnej cenovej politike, ale už teraz môžem povedať, že denné balíčky prvej kategórie sa budú pohybovať od 2000 do 5000 korún (cca 85 až 212 eur) a druhej kategórie od 1500 do 4500 korún (približne 64 až 190 eur). V oboch arénach ponúkneme aj tretiu cenovú kategóriu, ktorá bude zodpovedať najvyšším radom v oboch halách," ozrejmil prezident pražskej časti organizačného výboru Petr Bříza Presné ceny zverejnia Česi pred štartom jesenného predaja. Pre všetkých fanúšikov bez rozdielu krajiny pôvodu pripravili organizátori aj súťaž o prednostné právo nákupu vstupeniek, keďže evidujú veľký záujem od priaznivcov. "Výhercovia získajú právo nákupu jednej až šiestich vstupeniek podľa svojej preferencie v prvej alebo druhej cenovej kategórii," prezradil Bříza.

28.6.2023 (SITA.sk) - Organizátori budúcoročných MS v hokeji 2024 v stredu potvrdili zloženie základných skupín turnaja, ktorý od 10. do 26. mája 2024 budú hostiť Praha a Ostrava.. V porovnaní s MS 2023 budú slovenskí hokejisti hrať opäť s Lotyšmi aj Kazachmi.Pôvodne sa mali v ostravskej skupine predstaviť aj noví svetoví šampióni Kanaďania, ale českí organizátori využili právo jednej zmeny a pristúpili k výmene zámorských tímov. V druhej skupine so sídlom v Prahe budú hrať Kanaďania, Fíni, Švajčiari, domáci Česi, Dáni, Nóri, Rakúšania a Briti."Napokon nám ideálne zahrali do kariet výsledky tohtoročného šampionátu, kde sa až do poslednej chvíle čakalo na rozloženie skupín podľa rebríčka. Vďaka tomu, že Česi a Slováci boli rozdelení do odlišných skupín, mohli sme využiť právo organizátora a spraviť výmenu zámorských výberov," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii v Prahe riaditeľ športovej sekcie organizačného výboru šampionátu Jan Černý Česi tak budú doma v Prahe a v Ostrave čaká takmer domáce prostredie na Slovákov aj Poliakov, ktorí sa medzi svetovou elitou predstavia po 22 rokoch. "Poliaci sú veľkí športoví nadšenci, a preto veríme, že si historickú udalosť pre poľský hokej nenechajú ujsť. Navyše, bude sa hrať rovno za ich humnami," doplnil Černý.Súboje v základných skupinách na MS 2024 sa začnú v piatok 10. mája, štvrťfinále sa uskutoční vo štvrtok 23. mája, semifinále o dva dni neskôr a vyvrcholenie podujatia v nedeľu 26. mája. Česi už zverejnili aj správy o vstupenkách, maskota chcú predstaviť v septembri.