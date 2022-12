Česi predĺžili kontroly na hraniciach so Slovenskom až do 25. januára, zmenia sa ale dve veci

Od zavedenia opatrní skontrolovala polícia viac ako 2,5 milióna ľudí. Pri nelegálnej migrácii zadržali vyše 9-tisíc osôb a temer 2 300 z nich nebol umožnený vstup. Pre podozrenie z prevádzačstva tiež zadržali 134 osôb.





21.12.2022 (Webnoviny.sk) - Česká republika predĺži kontroly na hraniciach so Slovenskom. Vzhľadom na zlepšenie situácie by sa však ich intenzita mala zmierniť a mali by byť flexibilnejšie.by mali byť len námatkové. Zníži sa tiež počet colníkov, policajtov a vojakov, ktorí sa na nich podieľajú.O predĺžení kontrol o ďalších 30 dní rozhodla česká vláda, keďže dôvody na kontroly podľa nich stále pretrvávajú. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra Českej republiky.Podľa českého ministra vnútra Víta Rakušana sa situácia zlepšuje a počet zadržaných nelegálnych migrantov klesá, avšak stále to nie je úplne ideálne. Český kabinet o 30 dní predĺžil aj čas, na ktorý je možné nasadiť vojakov v aktívnej službe a príslušníkov Colnej správy, ktorí na kontrolách participujú. Povolať bude možné maximálne 40 vojakov, namiesto osemdesiatich, a 20 colníkov, namiesto tridsiatich.