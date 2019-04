Česi sa presadzujú v exotike, vývoz do Afriky rastie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 13. apríla (TASR) - Obchody medzi Českom a exotickými krajinami rastú najrýchlejšie za posledných 10 rokov. Po útlme v 90. rokoch, keď sa české spoločnosti orientovali na západné trhy, sa na začiatku tisícročia začalo obnovovanie väzieb, ktoré trvá dodnes.Ako uviedol server iHNED.cz, český export na africký kontinent vzrástol v roku 2018 o vyše 19 % a dosiahol 47,7 miliardy Kč (1,86 miliardy eur). To je najvýraznejšie tempo rastu od svetovej finančnej krízy v roku 2008. Aj keď táto suma predstavuje iba 1 % z celkového vývozu a stále ide o rizikové trhy, český štát vzťahy s týmito krajinami aktívne posilňuje.povedal riaditeľ zahranično-ekonomických politík ministerstva priemyslu a obchodu Richard Hlavatý.České produkty a služby mieria v rámci Afriky najčastejšie do Juhoafrickej republiky a Egypta. Nedávno ale štátna poisťovňa Egap podporila projekt smerujúci na trh Pobrežia Slonoviny. Ide o dodanie 400 autobusov z Vysokého Mýta. Ekologické riešenia pre tamojšiu dopravu zabezpečila firma Iveco Czech Republic. Ako povedal Sylvain Blaise, viceprezident firmy Iveco zodpovedný za značku Iveco Bus, ide o prvú dodávku autobusov firmy na CNG na africký kontinent.Pobrežie Slonoviny je tretím najdôležitejším partnerom Česka na africkom kontinente, pričom obrat vzájomného obchodu vlani vzrástol takmer o 15 % na 1,28 miliardy Kč. Okrem autobusov do krajiny Česi vyvážajú aj obuv, papier, stroje či železničné zariadenia.Iný projekt realizovali české firmy v Papui-Novej Guinei, kde sa vyše 25 podnikov podieľalo na výstavbe nemocnice. Diagnostické a chirurgické centrum provinčnej nemocnice Goroka otvorili v septembri minulého roka.(1 EUR = 25,623 CZK)