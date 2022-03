Česi schválili návrh na vyslanie svojich vojakov na Slovensko, kde budú veliť jednotke NATO

Posilní sa obrana Východného krídla

Náklady na misiu ešte môžu porásť

vyjadril sa minister zahraničia

24.3.2022 (Webnoviny.sk) - Českí poslanci schválili návrh na vyslanie českých vojakov na Slovensko, kde budú veliť jednotke NATO . Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz s tým, že návrh už minulý týždeň odsúhlasil Senát.Až 650 českých vojakov sa tak bude môcť začleniť do dvojtisícovej mnohonárodnej jednotky, ktorá bude mať základňu pri Zvolene.Česi budú veliť jednotke, v ktorej budú aj vojaci z Nemecka, Poľska, Slovinska, Holandska a Spojených štátov. Misia má posilniť obranu Východného krídla Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v súvislosti s ruskou vojnou na Ukrajine. Za vyslanie hlasovalo 143 zo 151 prítomných poslancov.„Pre ruskú agresiu neexistuje ospravedlnenie,“ konštatovala česká ministerka obrany Jana Černochová , podľa ktorej na Slovensko fakticky odídu štyri stovky vojakov a zvyšok je určený ako rezerva pre ich striedanie.Celkové náklady na misiu sú odhadované na 540 miliónov českých korún, no táto čiastka podľa Černochovej nemusí byť konečná. „Je to dôležitý príspevok k obrane Severoatlantickej aliancie,“Pod jednotku, ktorá bude vo vojenskom obvode Lešť, bude patriť aj 50 vojakov, ktorí majú na starosti vybudovanie a prevádzku humanitárnej základne pre ukrajinských utečencov pri Liptovskom Mikuláši.(1 EUR = 24,605 CZK)