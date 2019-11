Česi v Plzni oslavovali postup, Šilhavý: Obrovská eufória

Na snímke českí futbalisti oslavujú postup na ME 2020 po víťazstve 2:1 v zápase A-skupiny 9. kola kvalifikácie EURO 2020 Česko - Kosovo v Plzni 14. novembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Plzeň 15. novembra (TASR) - Českí futbalisti sa predstavia na ME opäť po štyroch rokoch. Hoci vo štvrtkovom zápase A-skupiny kvalifikácie EURO 2020 prehrávali v Plzni s Kosovom od 50. minúty 0:1, vďaka skvelému obratu dokázali triumfovať a postup na kontinentálny šampionát si vybojovali po siedmy raz v sérii.Česi prehrávali po góle Atdheho Nuhia, ktorý hlavou prekonal brankára Vaclíka. Po góle to vyzeralo, že Kosovčania si odvezú z Plzne triumf, domácim sa totiž nedarilo. Tréner Jaroslav Šilhavý však prestriedal, do hry poslal Zdeňka Ondráška, ktorý hru oživil. Bol to určite jeden z dôležitých momentov zápasu. V 71. minúte vyrovnal strelou spoza šestnástky Alex Král a od tej chvíle bolo na ihrisku iba jedno mužstvo. Domáci si išli za víťazstvom, dvakrát zatriasli brvnom súperovej brány, vykúpenie napokon priniesla 79. minúta. Bol pri tom opäť Král, ktorý poslal loptu hlavou smerom na bránku, jej smer ešte jemným tečom zmenil Ondřej Čelůstka.citoval Šilhavého portál iDnes.cz.V závere duelu ešte mali Kosovčania zopár protiútokov, ale Česi im už nič nedovolili. "uviedol tréner Kosova Bernard Challandes.Najviac ovácií si po zápase vyslúžil obranca Alex Král, ktorého gól na 1:1 domácich naštartoval.povedal Král. Aj na druhom góle mal český stopér výrazný rukopis a v prvej chvíli sa zdalo, že práve po jeho zásahu išli domáci do vedenia. Až televízny záznam odhalil teč Čelůstku." rozosmial Král novinárov a dodal:Spolu s Českou republikou si postup z A-skupiny vybojovali vo štvrtok aj Angličania, ktorí vo Wembley "sfúkli" Čiernu Horu 7:0. Základy triumfu položili už v prvom polčase, v ktorom strelili päť gólov, pričom tri z nich padli z kopačky kapitána Harryho Kanea.povedal Kane podľa uefa.com.Kanonier Tottenhamu strelil v reprezentácii už 31 gólov.dodal Kane.