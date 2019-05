Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 25. mája (TASR) - Česi vo veľkom jedia prípravky pre kone. Čakajú zázraky, lekárnici len krútia hlavou.Česi, ktorí majú problémy s pohybom, sa zamilovali do prípravkov pre kone. Kupujú ich toľko, že predaj týchto doplnkov konského krmiva cez e-shopy rastie oveľa rýchlejšie než pre najobľúbenejších miláčikov českých domácností - psy a mačky. To, že sú tieto doplnky určené pre zvieratá, je ľuďom jedno.Prví si záujem ľudí o prípravky pre kone pre vlastnú potrebu všimli farmaceuti.hovorí Vladimír Novotný z lekárne U Bieleho jednorožca v Tábore.Výrobca podľa Novotného šiel už aj tak ďaleko, že uviedol na trhvariant pre ľudí.dodáva táborský lekárnik.Podobné skúsenosti má aj Věra Halfarová Vondráčková z Lekárne u sv. Ludmily v Starej Boleslavi.uvádza lekárnička.Záujem ľudí o konské výrobky potom začal rásť ešte prudšie v polovici roka 2017, kedy na Alavis išla reklama v televízii.hovorí Michal Buzek z portálu Heureka.cz, ktorý porovnáva ponuky českých e-shopov.Objemovo najpredávanejšie chovateľské produkty v Česku, krmivá pre psov, respektíve mačky, rástli v rovnakom období o 8 %, respektíve 5 %, takže aj keď v celkovom objeme má krmivo pre kone podiel len 6 %, tempo rastu jeho podielu je výrazné.Čo sa týka značiek, v roku 2017 bol podľa údajov Heuréky najpredávanejší produkt od firmy Contipro Pharma, Alavis však v druhej polovici roka narástol, vlani a tento rok už pevne stojí na prvej priečke predajného rebríčka.Ľudia prípravkom pre kone nadštandardne veria.uviedla v recenzii na prípravok Alavis žena s nickom Mififinka.zveruje sa zase Mari.hovorí Zlatuše.hovorí Eduard. K nadšeným recenzentom sa pridávajú aj experti na výživu športovcov. Napríklad zástupca SvětFitness.cz na videu prípravok odporúča tvrdo trénujúcim športovcom.Ľuďom dokonca neprekáža ani vysoká cena výrobku. Hoci najpredávanejšie balenie (700 gramov) stojí okolo 1200 Kč (46,46 eura), kupujúcich to neodrádza.vysvetľuje svoje pohnútky Marcela. Jediné, čo ich odrádza, je chuť výrobku.Okrem veľkej viery ľudí v účinky konského prípravku je podľa Buzeka z Heuréky zaujímavé aj to, koľko má fanúšikov. Najpredávanejší výrobok pre kone má na konte viac ako 630 recenzií, a druhý dokonca 900, pričom najpredávanejšie mobil iPhone 7 má "len" 320 recenzií a Huawei P20 420, teda zhruba o polovicu menej ako krmivá pre kone.Lekári pristupujú k nadšeniu ľudí triezvejšie. Podľa fyzioterapeuta Krištofa Kubu z Certifikovanej McKenzie kliniky medzi sebou spory o vhodnosti prípravkov pre kone vedú výživoví poradcovia, lekári a farmakológovia, ale ani tí sa v názore nezhodnú.uviedol Kuba, ktorý sa zúčastnil aj na XXIII. zimných olympijských hrách v Kórei ako fyzioterapeut českého olympijského tímu.Na druhej strane, užívania tohto lieku by ľuďom podľa neho uškodiť nemalo.dodal fyzioterapeut Kuba.(1 EUR = 25,830 CZK)