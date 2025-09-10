|
|
Štvrtok 11.9.2025
|
Meniny má Bystrík
|
10. septembra 2025
Česká armáda pošle Poľsku na pomoc proti ruským dronom vrtuľníky
Česko po narušení poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi pošle na pomoc severnému susedovi vrtuľníky. O vyslanie jednotky Poľsko požiadalo po telefonáte českej ministerky obrany
11.9.2025 (SITA.sk) - Česko po narušení poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi pošle na pomoc severnému susedovi vrtuľníky. O vyslanie jednotky Poľsko požiadalo po telefonáte českej ministerky obrany Jany Černochovej s jej poľským náprotivkom Wladyslawom Kosiniak-Kamyszom. Informovalo o tom v stredu na svojom webe české ministerstvo obrany.
„Jednotku sme pripravení vyslať do niekoľkých dní,“ uviedla Černochová. Náčelník českého generálneho štábu Karel Řehka možnosti pomoci počas dňa koordinoval so svojím poľským náprotivkom Wiesławom Kukulou. Řehka sa vyjadril, že do Poľska pôjde do 150 vojakov. Predpokladá sa, že na tri mesiace.
Na vyslanie vojakov má česká armáda platný mandát, ktorý parlament krajiny schválil vlani na roky 2025 a 2026. V jeho rámci môže byť v rámci posilnenia obrany východnej hranice NATO v Estónsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku do 2-tisíc českých vojakov.
Zdroj: SITA.sk - Česká armáda pošle Poľsku na pomoc proti ruským dronom vrtuľníky © SITA Všetky práva vyhradené.
