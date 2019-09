Česká cestovná kancelária Neckermann ruší všetky lety

John Garret z amerického Bostonu si fotí mobilom infomačnú tabuľu s nápisom Thomas Cook prestal obchodovať a všetky lety sú zrušené na letisku v anglickom Gatwicku 23. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 27. septembra (TASR) - Česká cestovná kancelária Neckermann, ktorá je dcérou skrachovanej spoločnosti Thomas Cook, ruší všetky plánované odlety do 6. októbra. Týka sa to približne 500 klientov. Uviedol to v piatok server novinky.cz, ktorý sa odvolal na hovorcu cestovnej kancelárie Jana Šrámka.uviedol Šrámek v tlačovej správe.dodal s tým, že sa to aktuálne týka všetkých odletov od 26. septembra do 6. októbra.Podľa Šrámka zrušenie letov postihne zhruba 500 klientov. O 800 klientov Neckermanna, ktorí sú v tejto chvíli v zahraničí,Cestovná kancelária pripustila, že niektorí klienti boli požiadaní o platbu za svoj pobyt.dodal Šrámek.