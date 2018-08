Česká diplomacia dosiahla prepustenie dvoch Európanov v Sýrii

Budova sýrskeho parlamentu v Damasku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 9. augusta (TASR) - Českej veľvyslankyni v Sýrii Eve Filipi sa podarilo dosiahnuť prepustenie dvoch pracovníkov nemeckej mimovládnej organizácie, ktorých niekoľko mesiacov väznil režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský server Aktuálně.cz.Obaja Európania by okolo 13.00 h miestneho času mali odletieť do Prahy. Do Sýrie po nich odletel skoro ráno český vládny špeciál, ktorý v Damasku pristál krátko pred poludním. Podvečer by mali doraziť do Prahy, odkiaľ by mali byť prevezení do svojich bližšie nešpecifikovaných domovských krajín.Nemenovaný zdroj z prostredia českej diplomacie pre Aktuálně.cz potvrdil, že rokovania o prepustení oboch zadržiavaných rukojemníkov viedla práve Eva Filipi.uviedol zdroj s tým, že rokovania trvali niekoľko týždňov.dodal nemenovaný zdroj.Česká veľvyslankyňa v Sýrii je často kritizovaná za to, že má až príliš blízke vzťahy s Bašárom Asadom, a najmä opozícia požaduje, aby bolo české zastúpenie v Sýrii zatvorené. Praha má totiž v Damasku ambasádu ako jediná členská krajina EÚ a zastupuje tam i Spojené štáty, dodáva Aktuálně.cz.