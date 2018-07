Česká ekonomika tento rok vzrastie o 3,8 %

Na snímke pohľad na Prahu. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha/Paríž 16. júla (TASR) - Česká ekonomika prosperuje, čo sa prejavuje vysokou zamestnanosťou, rastom exportu a poklesom vládneho dlhu. Krajina by sa mala sústrediť na zvýšenie kvalifikácie pracovnej sily a inovácie, čo by viedlo k zlepšeniu ponuky pracovnej sily na trhu práce a nárastu produktivity, rovnako ako k zníženiu chudoby a nerovnosti a podpore zelenej ekonomiky, uviedla Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojej správe o Česku.OECD prognózuje, že hrubý domáci produkt (HDP) krajiny tento rok stúpne o 3,8 %. Expanzia by sa na budúci rok mala spomaliť na 3,2 %. Jednou z príčin ochladzovania tempa rastu, ktoré v roku 2017 dosiahlo 4,6 %, je nedostatok pracovnej sily.Medzi ďalšie výzvy patrí zdražovanie rezidenčných nehnuteľností, rýchle starnutie populácie a nízke mzdy, ktorých rast sa však zrýchľuje. Priemerná životná úroveň sa v Česku postupne zvyšuje, keď HDP na obyvateľa v roku 2017 dosiahol 82 % priemeru krajín OECD.