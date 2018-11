Česká ekonomika v 3. štvrťroku 2018 spomalila rast na 2,3 %

Ilustračné foto, Praha Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 14. novembra (TASR) - Česká ekonomika v 3. štvrťroku 2018 spomalila svoj rast. Jej ťahúňom zostala súkromná spotreba, zatiaľ čo investície sa pravdepodobne zvýšili menej, než sa čakalo. Ukázali to predbežné výsledky Českého štatistického úradu (ČSÚ).Podľa najnovších údajov sa hrubý domáci produkt (HDP) Česka za tri mesiace do konca septembra 2018 zvýšil medziročne o 2,3 % po náraste o 2,4 % v predchádzajúcom kvartáli. V prvých troch mesiacoch roka pritom výkon českej ekonomiky vzrástol až o 4,5 %.Tempo rastu HDP v 3. kvartáli zaostalo za odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že ekonomika naopak mierne zrýchli a HDP stúpne o 2,6 %.V medzikvartálnom porovnaní sa HDP Česka v období júl-september zvýšil o 0,4 %, čo je tiež slabší výsledok ako v 2. štvrťroku, keď stúpol o 0,7 %.Súkromná spotreba bola jedným z hlavných prispievateľov k rastu českého hospodárstva v uplynulom kvartáli vďaka silnému trhu práce a vysokým mzdám. Záporne k nemu prispeli skladové zásoby. A aj nižšia než očakávaná investičná aktivita sa podpísala pod slabší, ako predpokladaný rast HDP v 3. štvrťroku.Negatívny vplyv na výkon českej ekonomiky mali aj nové emisné normy, ktoré v 3. štvrťroku zasiahli automobilový priemysel v celej EÚ. To sa prejavilo aj na medzikvartálnom poklese nemeckého HDP o 0,2 %.