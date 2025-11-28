|
Piatok 28.11.2025
Meniny má Henrieta
Denník - Správy
28. novembra 2025
Česká ekonomika v treťom kvartáli vzrástla 0,8 %. Darilo sa väčšine odvetví národného hospodárstva
Tagy: Česká ekonomika
Český hrubý domáci produkt (HDP) očistený o cenové vplyvy a sezónnosť v treťom kvartáli tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vzrástol o 0,8 % a medziročne sa zväčšil o 2,8 %. Informoval o ...
28.11.2025 (SITA.sk) - Český hrubý domáci produkt (HDP) očistený o cenové vplyvy a sezónnosť v treťom kvartáli tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vzrástol o 0,8 % a medziročne sa zväčšil o 2,8 %. Informoval o tom v piatok na svojej internetovej stránke na základe spresnených údajov Český štatistický úrad.
Hrubá pridaná hodnota (HPH) v treťom štvrťroku medzikvartálne stúpla o 0,9 % a medziročne o 2,8 %. Darilo sa väčšine odvetví národného hospodárstva. K medzikvartálnemu rastu najviac prispelo stavebníctvo, ktoré vzrástlo o 4,2 %, a informačné a komunikačné činnosti s rastom o 2 %. Priemysel stagnoval.
Medziročný rast HPH najviac podporili odvetvia obchodu, dopravy, ubytovania a pohostinstva, ktoré vzrástli o 3,4 %, ďalej stavebníctvo s rastom o 9,7 % a informačné a komunikačné činnosti, ktoré si polepšili o 7,5 %.
K medziročnému rastu HDP prispeli najmä výdavky domácností na konečnú spotrebu, ktoré stúpli o 1,2 percentuálneho bodu (p. b.), a výdavky vládnych inštitúcií, ktoré vzrástli o 0,4 p. b. Tvorba hrubého kapitálu sa zvýšila o 0,8 percentuálneho bodu a bilancia zahraničného obchodu prispela rastom o 0,4 p. b.
Zdroj: SITA.sk - Česká ekonomika v treťom kvartáli vzrástla 0,8 %. Darilo sa väčšine odvetví národného hospodárstva © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Česká ekonomika v treťom kvartáli vzrástla 0,8 %. Darilo sa väčšine odvetví národného hospodárstva © SITA Všetky práva vyhradené.
