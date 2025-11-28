Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 28.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Henrieta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

28. novembra 2025

Česká ekonomika v treťom kvartáli vzrástla 0,8 %. Darilo sa väčšine odvetví národného hospodárstva


Tagy: Česká ekonomika

Český hrubý domáci produkt (HDP) očistený o cenové vplyvy a sezónnosť v treťom kvartáli tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vzrástol o 0,8 % a medziročne sa zväčšil o 2,8 %. Informoval o ...



Zdieľať
gettyimages 1012638844 676x451 28.11.2025 (SITA.sk) - Český hrubý domáci produkt (HDP) očistený o cenové vplyvy a sezónnosť v treťom kvartáli tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vzrástol o 0,8 % a medziročne sa zväčšil o 2,8 %. Informoval o tom v piatok na svojej internetovej stránke na základe spresnených údajov Český štatistický úrad.


Hrubá pridaná hodnota (HPH) v treťom štvrťroku medzikvartálne stúpla o 0,9 % a medziročne o 2,8 %. Darilo sa väčšine odvetví národného hospodárstva. K medzikvartálnemu rastu najviac prispelo stavebníctvo, ktoré vzrástlo o 4,2 %, a informačné a komunikačné činnosti s rastom o 2 %. Priemysel stagnoval.

Medziročný rast HPH najviac podporili odvetvia obchodu, dopravy, ubytovania a pohostinstva, ktoré vzrástli o 3,4 %, ďalej stavebníctvo s rastom o 9,7 % a informačné a komunikačné činnosti, ktoré si polepšili o 7,5 %.

K medziročnému rastu HDP prispeli najmä výdavky domácností na konečnú spotrebu, ktoré stúpli o 1,2 percentuálneho bodu (p. b.), a výdavky vládnych inštitúcií, ktoré vzrástli o 0,4 p. b. Tvorba hrubého kapitálu sa zvýšila o 0,8 percentuálneho bodu a bilancia zahraničného obchodu prispela rastom o 0,4 p. b.


Zdroj: SITA.sk - Česká ekonomika v treťom kvartáli vzrástla 0,8 %. Darilo sa väčšine odvetví národného hospodárstva © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Česká ekonomika
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ako správne triediť obaly z nákupov počas Black Friday?
<< predchádzajúci článok
Vynovený Central máte na dosah. Lákajú nové prevádzky aj moderné priestory

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 