Česká hokejová reprezentácia pricestovala do Bratislavy vlakom

Praha 7. mája (TASR) - Pätnásťčlenná skupina českej hokejovej reprezentácie vyrazila v utorok predpoludním z pražskej hlavnej stanice vlakom do dejiska svetového šampionátu. Cestou do Bratislavy sa k nim postupne v Pardubiciach, Brne a Břeclavi pridal zvyšok tímu.Asistent trénera Robert Reichel bol rád, že sa týmto spôsobom vyhli problematickému úseku diaľnice D1. "" citoval jeho slová internetový portál idnes.cz.Ihneď po príchode do Bratislavy sa hokejisti presunuli autobusom do hotela a z odtiaľ podľa internetového portálu isport.blesk.cz do tréningovej haly na prvý tréning. Českí reprezentanti cestovali bežným spojom s cieľovou stanicou v Budapešti, súkromie mali v poslednom vagóne.