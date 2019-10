Česká informačná služba rozložila sieť vytváranú tajnou službou Ruska

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Praha 21. októbra (TASR) - Česká Bezpečnostná informačná služba (BIS) spolu s policajnou Národnou centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ) rozložili vlani sieť, ktorú sa na území Českej republiky pokúšala vytvoriť ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB). V pondelok to v Poslaneckej snemovni na bezpečnostnej konferencii uviedol šéf BIS Michal KoudelkaSieť bola financovaná z Ruska a ruského veľvyslanectva a mala prostredníctvom siete serverov útočiť na ciele v Česku i na českých zahraničných partnerov, informoval spravodajský server Novinky.cz.povedal šéf kontrarozviedky Koudelka.Podľa týždenníka Respekt sa operácia začiatkom minulého roku týkala skupiny ruských občanov a niekoľkých ďalších Rusov, ktorí získali české občianstvo. Skupina mala fungovať pod krytím dvoch súkromných firiem v Prahe. Tie mali bežným zákazníkom predávať počítačový hardware a software, ale súčasne vykonávali hackerské útoky.Koudelka ďalej uviedol, že islamský terorizmus považuje za najväčšiu z krátkodobých hrozieb, pokým spravodajské operácie Ruska a Číny vníma ako dlhodobé riziko. BIS podľa neho nemá aktuálne informácie o hrozbe teroristického útoku.konštatoval Koudelka. Česko je podľa neho skôr tranzitnou než cieľovou krajinou pre migrantov, moslimská komunita je v ČR malá a nie je radikalizovaná. Upozornil však na to, že sa objavili aj snahy o radikalizáciu, pripomenul prípad imáma Samera Shehadeha, ktorého polícia navrhla obžalovať z podpory terorizmu.Podľa Koudelku sa zlepšila aj bezpečnostná situácia v Európe a teroristických útokom tam ubudlo. Dôvodom je podľa šéfa BIS vojenská porážka teroristickej skupiny Islamský štát a oslabenie migračného prúdu do Európy. Koudelka však upozornil, že väčšinu útokov v Európe mali na svedomí takzvaní osamelí vlci, ktorí sa na kontinente narodili, radikalizovali sa a zaútočili bez koordinácie s ústredím nejakej teroristickej organizácie. Predchádzať takýmto útokom je podľa neho veľmi ťažké.Riaditeľ BIS upozornil aj na problém, ktorý pre európske krajiny predstavujú ich občania, ktorí sa zapojili do bojov na Blízkom východe v radoch Islamského štátu a budú sa snažiť vrátiť domov. V Česku je však podľa neho tento problém okrajový, pretože Čechov odišlo do bojových oblastí len malé množstvo a tí, ktorí nezahynuli, sa teraz nepohybujú na území Európske únie.