Česká koruna po skončení intervencií neposilňuje

Praha 6. apríla (TASR) - Česká koruna je na úrovni ako pred intervenciami. Optimistickému očakávaniu Českej národnej banky (ČNB) o posilnenie sa bráni.Pred dvoma rokmi prišiel český priemysel o mäkkú podušku. ČNB skončila s intervenciami, ktorými oslabovala českú menu voči euru na úroveň 27 Kč za euro. Kým pre exportné firmy je slabšia domáca mena výhodná, pre nakupovanie v zahraničí je to naopak. Avšak výraznejšie posilňovanie meny od skončenia intervencií nenastalo. A nič nenasvedčuje tomu, že by sa to malo zmeniť. Informoval o tom portál českého televízneho spravodajského kanálu ČT24.cz.Od konca kurzového záväzku je posilňovanie koruny pomalšie, než sa očakávalo. Uviedol to hlavný ekonóm ING Jakub Seidler. Koruna síce hneď po skončení intervencií v roku 2017 posilnila, ale potom jej posilňovanie prestalo.konštatoval hlavný ekonóm Komerčnej banky Jan Vejmělek.Podľa makroekonomického analytika Českej sporiteľne Jiřího Polanského by sa za normálnych okolností mal kurz pohybovať už približne okolo hladiny 24,49 Kč za euro. Namiesto toho v týchto dňoch osciluje okolo 25,80 Kč za euro. Pritom sa na tejto úrovni nachádzala koruna už v novembri 2013, v čase, keď sa ČNB rozhodla pre kurzový záväzok.Na začiatku vlaňajška centrálna banka predpovedala, že sa priemerný kurz národnej meny dostane na 24,90 Kč za euro. Napokon sa k tejto hranici vlani ani raz nepriblížila. V tomto roku ČNB odhaduje kurz svojej meny na rovných 25 Kč za euro. Avšak v situácii, keď mena smeruje skôr k 26 Kč za euro, sú ekonómovia voči prognóze ČNB skôr skeptickí.