Česká národná banka nečakane zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 27. júna (TASR) - Česká národná banka (ČNB) v stredu nečakane zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu s cieľom posilniť kurz koruny voči euru. Mnohí analytici so zvýšením na tomto zasadnutí nepočítali. ČNB tak hlavnú sadzbu posunula nahor druhýkrát v tomto roku.Banková rada ČNB zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 1 %. Rovnako o 25 bázických bodov zvýšila centrálna banka kľúčovú úrokovú sadzbu aj vo februári.Okrem hlavnej sadzby v stredu zvýšila aj lombardnú sadzbu, a to o 50 bázických bodov na 2 %. Naopak, diskontnú sadzbu ponechala na nezmenenej úrovni 0,05 %. Nové úrokové sadzby vstúpia do platnosti 28. júna.Ekonóm zo spoločnosti Capital Economics Liam Carson očakáva tento rok ešte jedno zvýšenie kľúčovej úrokovej sadzby, opäť o 25 bázických bodov. Podľa Carsona sa kurz koruny v poslednom období oslaboval, čo vytvorilo centrálnej banke väčší priestor na sprísnenie menovej politiky.