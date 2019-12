Česká polícia odhalila gang obchodníkov s drogami

Ilustračné foto Foto: denik.cz Foto: denik.cz

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 13. decembra (TASR) - Českí kriminalisti odhalili v spolupráci s americkými a austrálskymi policajtmi organizovanú skupinu obchodníkov s kokaínom a heroínom. Pre stanicu Rádiožurnál Českého rozhlasu to vo štvrtok potvrdil šéf Národnej protidrogovej centrály Jakub Frydrych.Kuriéri podľa polície prepravili stovky kilogramov drog, pričom pôsobili na štyroch kontinentoch. Polícia dosiaľ len v samotnej ČR obvinila v súvislosti s prípadom 58 ľudí, ktorým hrozí väzenie v trvaní desať až 18 rokov.Skupinu riadili traja hlavní organizátori, ktorí si najímali kuriérov na území Českej republiky, pričom si najčastejšie vyberali ľudí s nižšími príjmami či dlhmi.," uviedla hovorkyňa protidrogovej centrály Barbora Kudláčková.Celková hodnota prevážaných drog presiahla dve miliardy českých korún (78,4 milióna eur). Gang podľa polície pašoval drogy do Austrálie a na Nový Zéland.V rámci medzinárodnej akcie nazvanej VOMBAT začali dosiaľ v Českej republike treste stíhať 58 ľudí. Na prípad dozerá Krajské štátne zastupiteľstvo v Českých Budějoviciach. Vyšetrovanie podľa Kudláčkovej ďalej pokračuje a policajti predpokladajú, že zadržia a obvinia ešte ďalšie osoby, a to najmä spomedzi organizátorov, či prípadne rozšíria trestné stíhanie už obvinených osôb.