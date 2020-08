Česká polícia pátra po Slovákovi podozrivom z vraždy, počas hádky pobodal iného bezdomovca

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.8.2020 (Webnoviny.sk) - Česká polícia pátra po 52-ročnom Slovákovi, ktorý je podozrivý z vraždy muža vo Frýdku-Místku. Podľa policajnej databázy hľadaných osôb, na ktorú sa odvoláva spravodajský portál iDNES.cz , ide o Jozefa Popušu. Polícia varovala ľudí, že by mohol byť nebezpečný a nemali by sa ho snažiť zadržať sami.Obeť aj hľadaný, obaja bezdomovci, sa v pondelok 24. augusta popoludní dostali do sporu a druhý menovaný prvého pobodal. Podľa hovorkyne polície Pavly Jirouškovej hľadaný spôsobil 39-ročnému mužovi zranenia, ktorým aj napriek zásahu svedkov a záchranárov podľahol na mieste. Predmetom sporu bol údajne dlh.Útočník z miesta činu hneď utiekol a spustil tak pátranie po celom meste, na ktorom sa zúčastnili desiatky policajtov. Kriminalisti podľa iDNES údajne prešetrovali, či neodišiel taxíkom alebo vlakom do Ostravy. Polícia pátrala aj tam. Podľa informácií zo sociálnych sietí muž ohrozoval nožom ľudí aj pred incidentom.