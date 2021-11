Česká polícia preveruje kandidáta na ministra spravodlivosti, Blažka podozrievajú z korupcie

Strana stojí za Blažkom

Bez obvinenia

30.11.2021 (Webnoviny.sk) - Kandidáta na českého ministra spravodlivosti vo vláde Petra Fialu Pavla Blažka preveruje polícia. Informuje o tom spravodajský portál Aktuálně.cz, ktorému a Hospodářským novinám to povedalo šesť od seba nezávislých zdrojov.Policajti pod dohľadom Vrchného štátneho zastupiteľstva v Olomouci šéfa juhomoravskej ODS podľa nich stále podozrievajú z podielu na korupcii a manipulácii s mestskými bytmi a priestormi v Brne. Blažek vinu popiera a strana za ním stojí.Vyšetrovatelia preverujú aj to, či Blažek nespáchal činy so sieťou jeho blízkych spolustraníkov, napríklad súčasnou primátorkou Brna Markétou Vaňkovou alebo jej námestníkom Robertom Kerndlom. Aj oni popierajú čokoľvek nelegálne.Kauzu odštartovala výpoveď stíhaného priateľa politikov ODS Pavla Hubálka, ktorého stíhajú za podvody s bytmi.Expolitik v jednej zo svojich výpovedí, ktorú Aktuálně a HN získali z dvoch od seba nezávislých zdrojov, detailne opísal systém približne 40 prepojených firiem a ľudí - z veľkej časti komunálnych politikov ODS a ich príbuzných, ktorí podľa neho v rokoch 2010 - 2014 obchodovali s mestským majetkom a za státisícové až miliónové provízie ho prideľovali a účelovo privatizovali. Tiež uviedol, že manipulovali s lukratívnymi prenájmami nebytových priestorov v centre mesta.Nie je jasné, aké ďalšie dôkazy má polícia. Preverovanie je zo zákona nezverejnené a polícia dosiaľ Blažka ani ďalších neobvinila. Podľa zdrojov zmienených médií vyšetrovatelia kauzu neodložili, ale pokračujú v nej.